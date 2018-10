Marek chtěl být ženich na útěku, žertuje manželka tanečníka Dědíka

Doteď jste pokaždé ve StarDance tančil s drobnými ženami, tato řada je hodně jiná. Souhlasíte?

Úplně jiná! Nejdřív jsem krátce tancoval s Veronikou Žilkovou, pak s Jitkou Schneiderovou a naposledy s Olinkou Šípkovou, oběma to šlo výtečně. No a teď tančím s Pavlou Tomicovou. Je to druhá nejstarší účastnice StarDance, starší byla jenom Jana Švandová – Pavle je padesát šest let. Má cukrovku a jedno koleno jí nefachčí... Ale pro mě je neuvěřitelné stvoření, které dnes málokdy potkáte. Je to můj Avatar. Člověk s úžasným srdcem a velkou dávkou humoru a přirozenosti. Každý trénink se na ni těším.

Stavíte teď jinak choreografie? Víc humoru, méně pohybu?

Stavím je jinak, ale pořád tam musí být pohyb, nemůžeme dělat jen vtipné scénky. To by pak bylo spíš divadlo! Pája se chce hlavně naučit tančit a o to se snažíme.



Co jste si poprvé pomyslel, když do místnosti, kde jste se měli seznámit, vešla Pavla Tomicová?

Začal jsem se smát. Znal jsem ji ze Snowborďáků a Rafťáků a naskočily mi určité scény, což mě rozesmálo.

Přece jen už jste ve StarDance počtvrté, takže byste mohl odhadnout životnost vašeho páru.

Právě proto, že jsem tam počtvrté, neodhadnu vůbec nic. Už jsem do toho tak zamotaný, že se často ptám svých známých, jak to vidí zvenku.

Terezo, když Marek tančí s krásnými slavnými ženami, žárlíte?

Sama jsem tancovala, proto jsem zvyklá na to, že chlapi trénují jiné ženy a obráceně. Kdybych byla normální ženská, která nikdy závodně netančila, asi bych to nesla těžce, to přiznávám. Naštěstí to není můj případ.

Při tréninku jsou sice tělo na tělo, ale zase když je někdo zhuntovaný, zpocený a naštvaný, protože se mu nedaří držet krok, asi taky nevypadá moc atraktivně…

To máte pravdu.

Po porodu zvládáte taneční vystoupení s Markem bez problémů?

Zatím to jde bez většího trénování, stačí si tanec před vystoupením prostě vyzkoušet. Od té doby, co máme Bertrama, nemám stejně na delší tréninky čas. A třeba na posilovnu jsem nikdy nebyla. No a co úplně nenávidím, je běhání. Byla jsem s Markem jednou.

Brali jste se na začátku září, ale zasnoubeni jste byli déle než rok. Proč jste svatbu odkládali?

Marek mě požádal o ruku před dvěma lety na silvestra. Říká se sice do roka a do dne, ale nám do toho vstoupil Bertram, proto jsme obřad posunuli. Říkali jsme si, že se nám buď povede první miminko, nebo bude první svatba. Nechtěla jsem se vdávat s bříškem. Nakonec jsme datum stanovili na začátek září a bylo to krásné, i když nám pršelo. Marek z legrace vyhrožoval, že si mě nakonec nevezme, že bude jako Julia Roberts v kalhotách – ženich na útěku. Kecal, samozřejmě.