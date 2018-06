Na premiéru Prezidenta Blaníka dorazil Drahoš, Zemana nepozvali

Producenti upřesnili, že pozvánku na premiéru dostalo osm kandidátů na post prezidenta, kteří dělali prezidentskou kampaň. Miloš Zeman ji nedělal, tak pozvánku nedostal.

Poražený kandidát druhého kola prezidentské volby Jiří Drahoš dorazil na promítání s manželkou. „Jsem rád, že tam hraji. Překvapil mě můj výkon. Na druhou stranu, když jsem si uvědomil, že jsem ve filmu, tak mi to ani nevadilo se na sebe koukat,“ prohlásil profesor, který by prý Tondu Blaníka klidně na pivo z recese pozval.



Režisér Marek Najbrt přiznal, že film dodělával o víkendu a všichni ho před premiérou viděli poprvé na projekci. „Měli jsme dva konce, čekalo se, jak to všechno dopadne,“ řekl těsně před začátkem slavnostní premiéry s tím, že scénář byl sice pevně daný, ale na druhou stranu bylo mnoho scén, kdy museli herci improvizovat při setkání s kandidáty na prezidenta. To jim prý nezáviděl.



Herec Marek Daniel měl během natáčení coby Tonda Blaník pár horkých chvilek a na jednu asi do smrti nezapomene. „Bylo to při setkání s panem Andrejem Babišem. Ve scénáři znělo, že mu musím hned tykat a dělat, že se známe. Přitom jsem nesměl dát na sobě znát, že improvizuji,“ přiznal a dodal, že pokud by měl jít s hlavním hrdinou na pivo, nabídku by určitě odmítl. „I když vám bude Tonda stokrát za sebou říkat, že miluje Halva, stejně byste s ním na pivo nešli, protože je kretén.“

Ve filmu nechybí Tondova asistentka Lenka, kterou hraje Halka Třešňáková. „Nikdy jsem nehrála v seriálu, jelikož jsou zbytečné a nekonečné. Ale tenhle film byla výzva a naopak mě v dobrém zviditelnil a lidé mě poznávají,“ řekla herečka, která doteď hrála hlavně v divadlech. „Jediné, co mi není příliš příjemné, jsou rozhovory pro bulvár, protože vždycky všechno vytrhnou z kontextu a celý rozhovor na vás nehází pěkné světlo.“

Jiří Drahoš na premiéře filmu Prezident Blaník Sandra Nováková s partnerem a Ladislav Špaček

Kromě herců se ve filmu objeví třeba moderátor Jakub Železný, kuchař Roman Vaněk, dokumentaristka a režisérka Helena Třeštíková, či odborník na etiketu Ladislav Špaček. Právě ten se svou improvizací na plátně moc spokojený nebyl. „Když si představíte, že přicházíte na plac, vůbec nemáte tušení, co říkáte a musíte se přizpůsobovat natáčení. Repliky se vymýšlejí přímo na place. Pro amatéra, jako jsem já, to bylo dost obtížné. Spokojený nejsem, ale zase je pravda, že to mohlo dopadnou daleko hůř,“ přiznal.