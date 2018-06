Marek Brodský své deprese začal řešit, nechce skončit jako otec

Marek Brodský sice hrál ve filmech, ale k tomu se v mládí dostal náhodou a svému slavnému otci se to dokonce dlouho styděl říct.

Plachost a citlivost zdědil po něm. "Bróďa byl před každou premiérou nemocný. Měl takové nervy, že nespal," prozradila Markova matka Bíba Brodská.

A stejně na tom byl i syn Marek u jakékoli veřejné produkce. Když hrál na bicí v kapele Nahoru po schodišti dolů band, byl zpočátku ukryt za plentou. Později mu ji ostatní členové skupiny odmítli stavět.

Brodský je navíc po otci pesimista. "Mám po tátovi ten skepticismus, pocit, že budoucnost nebude nic moc. Akorát rozdíl je v tom, že já jsem se zatím nezastřelil," říká ve své 13. komnatě, kterou Česká televize odvysílá v pátek ve 21 hodin.

Své úzkosti dlouho považoval jen za trému. Pak to ale dospělo tak daleko, že si nedokázal v krámu říct ani o rohlíky.

"Přepadne mě strašná úzkost a naprostá neschopnost cokoli dělat. Okolí může mít pocit, že je ten člověk líný, ale lidi, kteří tu diagnózu měli horší než já, třeba tři týdny nevstali z postele. Prostě to nejde. Nejsem pak schopen dojít ani z postele k malířskému plátnu," popsal své stavy Brodský, který maluje jen hřbitovy a jeho matka mu po přečtení jeho knihy básní řekla, že je to na psychiatra. A toho se také rozhodl navštívit a chodí k němu pravidelně, aby to s ním nedopadlo stejně jako s otcem.