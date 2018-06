Je úplně mimo někoho odsuzovat za to, v čem hraje, říká Marek Adamczyk

„No jasně, to je věčné téma. Jestli se má člověk takzvaně zaprodat. Myslím, že je úplně mimo někoho odsuzovat za to, v čem hraje. Není to opravdu snadné. Taky jsem ve Specialistech hrál kapitána Jana Lorence. Není to velké umění, ale je to kriminálka a běhá se tam s pistolemi,“ řekl Marek Adamczyk s tím, že pak nastal zlom a dostal se i k větším a lepším rolím.

Mladý herec si podle něj nemůže zpočátku moc vybírat. „Protože nevíte, jestli ta věc není poslední, která vám přijde pod ruku. Vybírat si můžete, až když je nabídek víc,“ míní.

„U mě to možná začalo v Případech 1. oddělení, kde jsem měl malou roli. Tam mě poprvé viděl Dan Wlodarczyk a vzpomněl si na mě, když točil Zloděje zelených koní. A tam mě zase viděl Petr Zelenka a obsadil do Dabing Street,“ prozradil.

Herecká branže je podle Marka Adamczyka v podstatě taková série šťastných náhod, stejně jako život. „Záleží jen na tom, jak je využijete. Já na to docela věřím. Nikdy nevíte, co bude. Měl jsem skvělý rok a tenhle zase nevím, co mě čeká. Vlastně vím, že budu zkoušet v divadle. Nastoupil jsem na Vinohrady,“ dodal herec pro čtvrteční Magazín DNES.