Marcy s Maruškou jdou do finále!

Marcy už v Duel zažila, kdysi dávno vyřadila jakéhosi Jakuba, Maruška nebyla v Duelu dokonce ani jednou. Jak jsou mezi diváky populární nikdo neví. Pokud však s nimi bude ve finále Tony, těžko mu přetáhnou jeho fanynky.

To samozřejmě platí i v případě Pluta. Brněnský rapper už sice jednou Tonyho porazil, jenže to se povedlo i Pavlovi, a jak dopadl víme všichni.

Marcy vyzrála na kolo trestů

Štáb si pro VyVolené přichystal opravdu záludný úkol. Rozcvička měla být formou závodu a soutěžící mělo být pořádně slyšet. Rozespalí VV měli problém pochopit, co vlastně štáb myslí, a tak jim rozcvička vydržela opravdu na dlouho. Po mnoha pokusech na to přišli – běh vilou a okolím proložený nárazy do dveří či shazováním židlí.

Kdo z vás má odvahu zatočit si kolem trestů, dostane odměnu. Tak zněl další úkol od štábu. Jako první se přihlásila Marcy, ovšem pak ji došlo, že by odměna byla jen pro ni a trest by mohl být pro všechny. Chtěla se z toho nějak vykroutit, ovšem ostatní a zejména Pluto ji to gentlemansky přepustili.

Marcy to s kolem trestů umí. Jediná nekuřačka ve vile vytočila zákaz kouření na tři dny. Tím si ovšem moc sympatií nezískala, a zejména Tony byl velmi podrážděný: "Nic horšího před Duelem vytočit nemohla…"

Máňa peče, Marcy řídí

Odměna stála za to. Na zahradě stál zaparkovaný Renault Espace, tedy jedna z cen pro vítěze. Marcy se do autíčka ihned zamilovala. "Byt byl takový abstraktní, ale tohle… Kvůli tomu chci vyhrát!" Tony musel zůstat ve vile a pod vousy huhlal: "Teda dostat odměnu za to, že my tři nemůžeme kouřit…"

Chtěl si to s Maruškou vynahradit po svém – svázal dvě židle a pomocí provazu se chtěl přitahovat a simulovat tak jízdu automobilem. Bohužel špatný uzel způsobil rozvázání lana a uvolněný konec zasáhl Tonyho do choulostivých partií. Renatě před obrazovkou určitě zatrnulo!

Maruška se nudila a rozhodla se upéci laskominu zvanou Sloní oko přesně podle návodu. Manuál však nebyl z nejdokonalejších a výsledek? "To není sloní oko, to vypadá spíš jako sloní hov..!"

Antitesty se šťastným koncem

VyVolení pak dostali za úkol najít tři důvody proč by právě oni neměli vyhrát patnáct milionů a proč by ostatní neměli vyhrát patnáct milionů. Jako dělané na nějakou hádku, co říkáte? A taky, že ano.

Tonymu leží Marcy v žaludku už dlouho,a to, že kvůli ní nemůže kouřit mu na náladě nepřidalo. Navíc Marcy řekla, že by to Tony neměl vyhrát, protože je intrikán. Do hádky byla zatažena i Maruška, která sice nechtěla nic řešit, ale nakonec ji nezbylo nic jiného, než jít s Marcy do ložnice a všechno si vyříkat. To se nakonec povedlo a holky už si nikdy v životě palec nedají. Vlastně si ho nedají, ani kdyby chtěli, protože v sobotu je konec.

To ovšem nikdo z VyVolených netuší. A když to Pluto v přímém přenosu zmínil, všichni se tomu jen vesele smáli. To bude panečku šok!