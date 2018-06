Marcy položila Jakuba na lopatky

ON-LINE S JAKUBEM ZDE

Sestřih a Duel doslova ovládly otázky a odpovědi kolem Marcy a Jakuba. Celý den se neřešilo nic jiného. Snad kromě chvilek, kdy VV tvořili na zahradě svůj totem.

Tereza se na začátku marně pokoušela VV napálit, že se Duel odsouvá na neděli a bude se konat Dovolba. Jakub ji zabrzdil dřív, než to stačila doříct. Sestřihy nahrály spíše Marcy, kterou ukázaly jako bojovnici, ale také zábavnou společnici. Přilepšila jí i Tereza, která naťukla Jakubovo neustálé sebepropagování. "Já být na jeho místě a vybrat si Marcy, tak by mě fakt hanba fackovala," přidal se navíc Martin.

Loučení proběhlo v klidu. Jakub se loučil se všemi, jako by byli největší kamarádi a měli se rádi. Působilo to dosti divně, ale budiž. Nejradši by si možná vrazili kudlu do zad. Jakuba zpátky až na Sanny nikdo nechtěl. Celou dobu se výsledky lišily o pár hlasů, až v závěru Marcy získala obrovskou podporu a porazila Kubu v poměru 45041 : 63036 hlasů.

Ve vile ji vítali jako královnu. Chvíli je napínala a plížila se podél zdi. Po hrobovém tichu se ozval hlasitý křik a všichni jí běželi naproti. "To je hárdko. No nekecej," radoval se Martin. "Pojď sem, ty lundro jedna!" objímal ji dlouho Pavel. Jakub se prý od začátku necítil na výhru. Obhajoval opět sebe, jak to bylo vše psychicky náročné a že je rád,že to zkusil.

Marcy zřejmě nejvíc pomohla obhajoba, kterou vedla s Jakubem deset minut o samotě v ložnici. Celou dobu na ní útočil: "Jsem zábavnější, kolektivnější, míň zákeřnej,..." Marcy ho ale smetla jako tsunami: "Nelžu tak jako ty, nenahrávám scénky na kameru, nejsem hulvát." Jako by píchla do vosího hnízda.

Ostatní VV a trojice lobbistů ale v obýváku doslova dýchali za ní. "Když se vytočíš, umíš jen ubližovat. Řekni, ke kolika lidem jsem byla zákeřná a ke kolika ty?" sebrala mu poslední argumenty. Snažil se otočit, že se špatně vyjádřil a kličkovat neměl kam. Všichni v obýváku spustili potlesk.

A ještě dlouho po tom byla jejich obhajoba tématem "numero uno". "Byla jsi báječná," líbal jí ruku Martin. "Já myslela, že se změnil a ne, že z něho zase vypadnou takový sra...," hodnotila Karol. Ovšem korunu tomu nasadil zase Antonín: "Na polovinu z vás jsem změnil po příchodu názor, ale... On je normální živočišný póvl, tenhle člověk. Teda člověk?! Kuba!"

Pro Jakuba tedy lepší, že už je hezky zpátky doma. Pořádný pokrytec je ale Tony, při loučení se k němu měl jak "nejlepší kámo". Jo, sameček holt zlikvidoval konkurenta. Chtělo by to nasadit mu tam hezouna Mirka.

VyVolení také vyráběli z obrovského polystyrénového kvádru totem. Horkým drátem se jim podařilo vyřezat vskutku skvost, který nazvali totemec. "Prosím, tady vidíte totem. V nejhorším případě z toho můžeme udělat nástěnku," ohodnotil to Martin. Ovšem pak se do toho pustila Sanny a řezala a řezala a řezala. Martin z ní měl psotník, že si přivlastnila kolektivní dílo a pěkně to mezi nimi skřípe.

Možná i z hladu, protože VV se špatně starali o pejsky a krmili je nevhodným jídlem. Štáb jim je sebral, a jelikož musí týden držet dietu, VV se budou stravovat dietně až do odvolení také.

A mají vskutku bohaté menu. Ke snídani 1 jogurt a 2 celozrnné chleby, následuje jablko. K obědu si mohou vybrat mezi bramborami na loupačku nebo rýží s kečupem. Odpoledne už jim stačí ke svačině suchary a k večeři houska s kuřecí šunkou. Není divu, že Pavel sehrál s houskou v kuchyni nádhernou etudu. Zasytily ho jistě víc slova o jídle, než houska samotná.