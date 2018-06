Marcy:"Mě nikdo zpívat nedonutí!"

Marcy dostala písničku Chytila jsem na pasece žížalu, kterou pro několik generací dětí proslavila Dáda Patrasová. Ovšem naše soutěžící nedokázala překonat svůj pěvecký antitalent, nechala se vydeptat neúspěchy a nakonec s brekem a uražená utekla ze scény.

Něco málo ze svého postoje vysvětlila ve Zpovědnici, ovšem bylo jasné, že musí zasáhnout ostatní VyVolení. Ti to nejdříve zkoušeli po dobrém - přemlouvali, chlácholili. Pak přišly provokace a popichování a když už se konečně uklidnila, opět ji prudami přivedli na pokraj výbuchu.

Muselo se něco stát. Vila se rozdělila na dva tábory. Zatímco Marcy pod peřinou překonávala svůj odpor ke zpívání a de facto už "žížalu" nacvičovala, ostatní soutěžící se na zahradě hádali, jak na ní.

Pluto byl v čele skupiny, která tvrdila, že by se Marcy měla rozhodnout sama a ostatní by měli její rozhodnutí respektovat. Naopak hlavně Pity, což je při jeho beránčí povaze překvapení, byl nejhlasitějším zastáncem názoru, že Marcy prostě zpívat bude!

Marie vystihla pointu:"Měla by si uvědomit, že to děláme pro děti a ne pro sebe." Bohužel když někdo ví, že kvalitou svého zpěvu své okolí moc nepotěší, chce to slušné sebevědomí, aby tento handicap překonal.