Crossová ze Zoufalek bojovala s rakovinou konečníku. Nemoc tajila

„Jsem vděčná, že jsem naživu a po chemoterapii i v pořádku a opět zdravá. Jen bych si teď moc přála, aby mi opět narostly vlasy. Všechny mi vypadaly a teď vypadám opravdu podivně. Kdo další si tím prochází? Napište mi. Vím přesně, jak vám je,“ vyzvala Marcia Crossová fanoušky na svém instagramovém profilu. „Pokud by vás to zajímalo, měla jsem rakovinu konečníku,“ přiznala otevřeně herečka a potvrdila, že poslední testy prokázaly, že její tělo neobsahuje žádné nádorové buňky.



Se stejnou nemocí úspěšně bojoval v roce 2009 i manžel Crossové, burzovní makléř Tom Mahoney. Marcia si Toma vzala v červnu 2006. V roce 2007 se jim narodila dvojčata – dnes již jedenáctileté holčičky Eden a Savannah. Dětem se rodiče rozhodli nemoc Mahoneyho tajit.

„Nemělo by to žádný smysl jim o tom říkat. Byly obě moc malé a všechno pro ně bylo vlastně normální. Takže by asi ani nechápaly, co je špatně a co se děje. Užívaly si života naplno a nemusely se ničím zbytečně trápit. Táta je v pořádku. Je to minulost,“ řekla Crossová.

Mateřství a péči o dítě si ve svých třiačtyřiceti letech poprvé užívá i seriálová kolegyně Crossové Eva Longoria. Té se letos v červnu narodil syn Santiago Enrique. Manžel Longoriové, mexický podnikatel José Bastón (50), má další čtyři děti.