Zpěvák Ztracený bude otcem, jeho dítě čeká moderátorka Skřivánková

"Jsem ve čtvrtém měsíci," prozradila dále moderátorka, které zatím trochu kazí radost nečekaný zájem médií. "Možná až trochu skončí ten mediální hon, začnu si to trochu užívat," dodala.

Zájem médií vzbudil především samotný vztah budoucích rodičů, kteří loni oznámili rozchod. "Otcem je Marek, ale náš vztah bych nechtěla řešit, je to složité a nechci to rozebírat v médiích, takže to nechávám bez komentáře," uvedla Marcela Skřivánková.

"Je to informace, ze které jsem byl vážně v šoku a nevěděl, jestli mám být šťastný, nebo nešťastný. Teď už vím, že je to dar a doufám, že to s Marcelou zvládneme, aby to malé bylo šťastné i přesto, že nejsme spolu," řekl Marek Ztracený.

"Náš vztah radši komentovat nebudu. Myslím ale, že v tomto případě by naše ega měla ustoupit. Teď už nejde o nás, ale o to malé. Marcelu mám stále rád," dodal zpěvák.

Těhotenství na Marcele Skřivánkové zatím není téměř znát a nadále moderuje pořad DJ divák na televizi Óčko. "Na Óčku budu až do porodu a hned po něm zase nastoupím," slibuje moderátorka.

V pořadu DJ divák se s ní střídá několik moderátorů, takže si dočasný výpadek může dovolit, na rozdíl od kolegyně Evy Decastelo, která za sebe musí do pořadu Stylissimo aspoň na čas najít náhradu. I ona se chce ale brzy po porodu vrátit na obrazovku. (více čtěte zde)