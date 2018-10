Marcela Holanová: Žena málokdy lituje vztahu, ze kterého vzešlo dítě

Který věk je podle vás pro ženu nejlepší? Někdo tvrdí, že život začíná ve čtyřiceti, jiný zas, že v padesáti, někdy se říká, že až v šedesáti žena ví, co jí vyhovuje. Co o tom soudíte?

Nejlepší je období, kdy se člověk cítí šťastný a spokojený, což podle mě nesouvisí s věkem. A každý to má nejspíš jinak. Ale ráda vzpomínám na bezstarostné dětství, jenže to jsem zdaleka ještě nebyla žena.

A nejnáročnější chvíle?

Nejhorší období v životě je to, které by měl člověk okamžitě zapomenout. Snažím se pamatovat si jen krásné okamžiky, které jsem prožila, a ostatní mažu. Takže v tomto ohledu je moje paměť prázdná.

Váš spor s bývalým manželem se dost veřejně probíral. Jak byste ho okomentovala?

Že když se něco probírá v médiích, spekulace nahrazují fakta.

A jak zpětně hodnotíte váš společný život?

Žena málokdy lituje vztahu, ze kterého vzešlo dítě nebo děti, i když to nakonec s manželstvím dopadne všelijak.

Netlačíte syna do dětí? Neříkejte, že byste nebrala vnoučata.

Syna netlačím do ničeho a už vůbec ne do dětí. Navíc si myslím, že jsem příliš sexy na to, abych hlídala vnoučata. Máme oba ještě čas.

Že se cítíte mladá, dokazuje i váš mladší partner, tenisový trenér. Mohla byste podobnou zkušenost doporučit každé ženě?

Zkušenost je nepřenosná, každý si musí prožít svou. Proto nikomu nic nedoporučuji. Jakmile někomu něco doporučíte, přebíráte za to zodpovědnost.

A bojujete často s předsudky? Hodně lidí si pořád ještě myslí, že jen muži mají nárok na mladší partnerky.

Já s ničím nebojuju a už vůbec ne s předsudky. S těmi ať bojují ti, kteří s nimi mají problém. A pokud jde o nároky mužů, s tím se musí vypořádat oni. Proč bych se tím měla zabývat já, že, monsieur Macron?

Prozraďte tedy alespoň, jestli má takový vztah nějaká negativa.

Jak kdy, jak pro koho. Ale proč hledat negativa? Lepší je soustředit se na pozitivní věci.