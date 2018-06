RODINA POD LUPOU: Hlavně, že není bavič ani zpěvák, říká Holanová o synovi

ČÍM MI LEZE NA NERVY

Marcela: Na nervy mi ani tak moc neleze, nevidíme se tak často, ale když přijde, leze mi trochu do ledničky.

Karel: Mně už dnes na nervy leze jen neschopnost naší fotbalové reprezentace v útočné fázi, vysoké preference komunistů a dopravní situace na magistrále.

NA CO MÁME STEJNÝ NÁZOR

Marcela: Na to, že Lionel Messi je nejlepší fotbalista na světě.

Karel: Na to, že Lionel Messi je nejlepší fotbalista na světě.

CO ŘÍKÁ NA MŮJ PROTĚJŠEK

Marcela: Nerozumím moc slovu protějšek. Tak ani nerozumím tomu, co na můj protějšek říká.

Karel: Nezná mé protějšky, a je to tak možná i dobře.

KDY JSEM SE O NĚJ/NI NEJVÍC BÁL/A

Marcela: Já se o něj nebojím. Jen ať si nás kdo chce straší, my jsme jedli vtipnou kaši. Podobné říkánky jsem mu četla před spaním. Myslím, že se proto ani on nebojí o mě.

Karel: Když se v mých asi jedenácti letech cestou na dovolenou v letadle zamkla na záchodě, nebyla schopná se odtamtud dostat a chovala se jako šílenec. Myslel jsem, že už jí to zůstane, ve skutečnosti byla pouze pod vlivem alkoholu, který pila ze strachu z létání.

ČÍM SE NEJVÍC PŘEKVAPUJEME

Marcela: Nejvíc mě překvapuje, když k mému překvapení ke mně přijde. Možná je překvapený, že jsem dokonce doma.

Karel: Nás už nepřekvapí asi nic.

CO SPOLU PODNIKÁME NEJČASTĚJI

Marcela: A víte, že spolu nic moc nepodnikáme? Ale on podniká sám. Já místo podnikání zpívám.

Karel: Nepodnikáme spolu. Taková firma by šla okamžitě do likvidace.

RODINA POD LUPOU: Marcela Holanová a její syn Karel Šíp mladší / make-up a vlasy: Zbyněk Bělovský / foto: Lenka Hatašová

CO JSEM Z NĚJ CHTĚLA MÍT

Marcela: Můžete z druhých chtít mít, co chcete, stejně vám nakonec nic nedají. Já jsem naštěstí docela nezávislá. Já ale vím, na co se ptáte: určitě jsem z něj nechtěla mít ani zpěváka, ani baviče.

Karel: Nevím, co ze mě mít chtěla, ale vím, že ne fotbalistu, což byla jedna z jejích největších chyb a zároveň obrovská škoda pro celý český fotbal.

JAKÝ NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK JSEM DOSTAL/A

Marcela: Tím nejkrásnějším dárkem bylo, že se mi narodil.

Karel: Půl gramu hašiše, který dostala od svého kytaristy.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJEME

Marcela: Myslíte, že teď a nejvíc? Já si myslím, že všechno teprve přijde. Například teď žiju koncerty se svou kapelou, která je úžasná. A moc mě to baví. Nejbližší koncert je v Hlinsku. Mám svoje webové stránky a tam to všechno je.

Karel: Přítomností.