Marcela Březinová: Ze svých chmur se vypisuju do knihy

„Pracuju na sólové desce, kterou si polehoučku textuju, píšu si knížku, vypisuju se ze svých chmur,“ prozradila Březinová.

Kromě toho se taky vrátila na velké koncertní pódium v rámci projektu televize Óčko Gold Zlaté hvězdy se vracejí. Série koncertů, na které kromě Březinové vystupují Petr Kotvald, Heidi Janků, Kamélie, Dalibor Janda a další, začala v Hradci Králové a pokračuje už 2. 8. v Plzni.

„Je tam výborná partička lidí,“ pochvaluje si Březinová. Nejtěžší pro ni prý bylo vybrat na tyto koncerty ty nejlepší písně. "Každý zpívá tak čtyři, pět věcí plus přídavek. Takže jsem se snažila jít tou svou třicetiletou kariérou a vybrat věci z OK bandu jako Snad za to může láska, nemůžu opomenout Hádej od Karla Svobody, pak tam zpívám písně ze svého sólového období, třeba Blues pro havrana," prozradila zpěvačka.

Fanoušci se dočkají i nové desky, ale kdy to přesně bude, to zpěvačka zatím neví. „Snažím se to dělat v klídku a nechávám si na tom záležet,“ říká.