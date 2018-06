Marcela Březinová u OK Bandu skončila

Marcela Březinová se na Prvním velkém hudebním mejdanu nového tisíciletí dobře bavila ve společnosti svého muže Zdeňka Švarce (vpravo) a kapelníka OK Bandu Vladimíra Kočandrleho

"Marcela byla a je výrazný pěvecký typ a vím, že cokoli udělám bez ní, nebude nikdy stejné jako to předtím. Jsem rád, že jsme spolu strávili v OK Bandu úžasná 80. léta se všemi tehdejšími hity. Stejně jako nikdy nezapomenu na naše opětovné setkání v roce 1999, na comeback Snad za to může láska a na následná alba Ornament osudu a Za škvírou," dodal Kočandrle. To vše ovšem považuje již za minulost.Jak ale dodal, dění kolem OK Bandu tím nekončí. "Snad právě naopak," míní Kočandrle. "S potěšením mohu oznámit, že jsme velmi pokročili v realizaci již delší dobu plánovaného projektu OK Band Original. V průběhu následujících zhruba dvou let by tak měly vyjít na CD všechny významnější původní nahrávky skupiny, většina z nich dosud nikdy nevydaných na CD, a některé na zvukových nosičích vůbec nezveřejněné archivy. Projekt bude rozdělen na tři části, a to podle let a stylů. Doufám, že první díl pod názvem OK Band Original - Žižkovská zeď spatří světlo světa začátkem roku 2003. To ovšem záleží na celé řadě dohod, obzvlášť za současné situace," dodává Kočandrle.Vyjádření zpěvačky Marcely Březinové se Korzu do 11.45 hodin získat nepodařilo. Svůj pevný telefon po celé dopoledne nebrala a na mobilu zanechala pouze vzkaz.Kočandrle je ohledně budoucnosti OK Bandu optimistou. "Shodli jsme se společně se dvěma dalšími zakládajícími členy OK Bandu, kytaristou Tondou Mandou a bubeníkem Pavlem Skalou, že spolu určitě chceme hrát dál, protože si jak po lidské, tak po muzikantské stránce vzájemně vyhovujeme," zdůraznil. "Ať už budeme dělat cokoli, jistě se v tom bude spojovat nějaká část tvorby OK Bandu z různých období s úplně novou hudbou. Momentálně hledáme další spolupracovníky a nemáme důvod nic uspěchat," podotkl Kočandrle.