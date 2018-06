Březinová si před narozeninami nechala vytetovat jména dětí

„Dala jsem si krásný dar, a to pro mě typické tetování. Slibovala jsem si ho dlouho, jen jsem musela dopilovat výtvarně arabsky napsaná jména mých dětí (Jan a Vanda, pozn. red.),“ prozradila Marcela, pro kterou jsou děti tím nejdůležitějším v životě.

„Jsou mojí záchrannou sítí i sluncem. Někdy před prázdninami byl kruh s „ornamenty“ konečně na světě. Krásným dárkem byl i dokument Ivy Terezy Grosskopfové Duchovní doteky MB, který se vysílal v rámci pořadu Cesty víry. Šlo o tři dny nádherného natáčení v místech pro mě vzácných a milých s úžasným štábem,“ dodala zpěvačka.

Na svůj věk Březinová vypadá velmi dobře. „Denně si dám svou protahovací sérii cviků a když je čas, tak i jógu. Také se věnuji zahrádce a čím dál víc nedám dopustit na výhody vesnického života a správného rozhodnutí odstěhovat se mimo Prahu,“ pochvaluje si

Štíhlou postavu však má i díky jídelníčku. „Určitě si hlídám, co jím. Nejím maso, jen ryby a zjistila jsem, že mi to tak vyhovuje. Hlavními produkty jsou ovoce a zelenina, které si pěstuji na své zahradě. Mám jablíčka, hrušky, švestky,“ popisuje Březinová.

Zaměstnává ji nejen péče o dům a zahradu, ale i zvířata. „V září jsme zachránili opět jednoho kocourka a k labradorovi Coxovi, kočičí dámě Nico a dvouletému bílému kocourkovi Turistovi přibyl černý Kalo. Sousedovic Macešku už máme taky jako vlastní. Takže se nenudím,“ s úsměvem dodává Marcela, která si lebedí i v dlouhých procházkách.

Marcela Březinová brzy oslaví 55 let

To ovšem neznamená, že polevuje v pracovním tempu. „Kromě koncertování, skládání písniček, psaní textů, povídek a občas básní se věnuji výuce Interpretace a osmým rokem vedu oddělení populárního zpěvu na Mezinárodní konzervatoři Praha,“ vypočítává zpěvačka, kterou předávání pětatřicetiletých zkušeností na hudební scéně a tvůrčí práce s mladými studenty nesmírně baví.

Pro její fanoušky může být i novinkou i její kapela mbbm band, se kterou pokračuje v turné a přesně na její narozeniny 18. 11. vystoupí v Malostranské besedě. „Nebilancuju – žiju!“ říká k výročí zpěvačka. „Pro mě je nejlepší možnou oslavou koncert. Hudba je mou součástí, výrazovým prostředkem, komunikací s lidmi... Nedovedu si bez ní představit svůj život!“

Mezi váženými hosty, kteří s oslavenkyní vystoupí, je skladatel, zpěvák, hudebník a spisovatel Ivan Hlas. „Známe se dlouho, od mých 16 let, a myslím, že o sobě máme docela jasno! Vždycky, když Ivana potkám, tak mám pocit, že jsem potkala Anděla. Je to těžko popsatelné! Píše mi texty, které se okamžitě zaryjí do srdce,“ komentuje výběr hostů, kam patří i dlouholetý kamarád Lešek Semelka.

Účast Richarda Tesaříka je také jasná: „S Richardem, stejně jako s Ivanem Hlasem, byl hanspaulský čas v 80. letech velmi obohacující a jsem ráda, že nám přátelství a hudební propojení vydrželo dodnes.“

Během večera zazní písně, které Marcela Březinová zpívala v průběhu svojí kariéry. Chybět tedy samozřejmě nebude ani skladba Snad za to může láska a další písně, které Marcela natočila s OK Bandem, skupinou jejímu srdci nejbližší. A její největší přání? „Jednoznačně je to zdraví a štěstí mých dětí. Každý den děkuji za možnost být s nimi a pozorovat jejich svobodný rozlet,“ dodala Březinová.