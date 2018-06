Velká proměna Marcely Březinové. Dlouhé vlasy má po téměř 40 letech

„Trochu delší vlasy jsem měla v deseti letech, pak ještě možná v patnácti, a pak jsem měla sen, že si nechám udělat trvalou. Vzpomínám si, že jsem dostala nějaké peníze od maminky za vysvědčení, takže jsem je šla hned utratit do pražské pasáže Černá růže, kde bylo vyhlášené kadeřnictví. Jenže trvalá „pěkně“ chytla a vypadala jsem jak vietnamská sběračka rýže,“ zavzpomínala pro iDNES.cz Marcela Březinová.

„Vydržela jsem to asi týden a pak jsem šla na ježka. A pak mě kamarád Milan tehdy vzal na Annie Lennoxovou a od té doby jsem měla krátké vlasy,“ dodala.

Reakce okolí jsou podle zpěvačky velmi pozitivní. Sama se diví, že se změnou nepřišla dřív. Přiznává ale, že na všech frontách vyhráno nemá.

„Moc se mi vlasy líbí, ale kleju při každém mytí a hlavně rozčesávání. Mám bohaté vlasy, takže když do nich po umytí nedám nějaký olej, kokosový nebo arganový, tak to nerozčešu. A navíc jsem si řekla, že ustoupím od chemického barvení vlasů a zkusím jen přírodní metody, takže momentálně mám zlatý přeliv henny. Snad mi to nějakou dobu vydrží,“ prohlásila zpěvačka.

Barvu vlasů zřejmě ale trochu změní a doplní ji o přírodní melír od slunce. Momentálně je totiž Březinová na poznávacím zájezdu v exotickém Maroku, kde jí společnost dělá syn Jan (23). Pobyt zahájila v letovisku Agadir, kde nejvíc času strávila na místní tržnici, zvané „suk“.

„Tohle místo skrývá nevídané poklady za neuvěřitelně nízké ceny, a to nemluvím jen o ovoci a zelenině. Dá se tu pořídit koření, výrobky z arganového oleje, ale i různé kuchyňské potřeby. Já sama jsem si odvezla tažín, což je nádoba pro přípravu stejnojmenného marockého jídla,“ líčí Březinová.

Poté se přesunula i do Marrákéše a především přístavního městečka Essaouira, kde svého času žil a tvořil legendární Jimi Hendrix.

„Úplně chápu, proč si tohle místo tolik oblíbil. Má neuvěřitelnou inspirující atmosféru. Kdybych mohla, hned bych tady zůstala delší dobu. Každé zákoutí skýtá jinou energii a vůni, je to opravdu něco neuvěřitelného,“ dodala.