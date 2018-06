Afrika je moje dětství, naučila jsem se tam toleranci, říká Březinová

„Nejvíc miluju Afriku. Byla jsem na Džerbě, v Tunisu, Maroku. Vyrůstala jsem v sousední Libyi, tatínek tam pracoval jako zubař a maminka byla letuška. Přijeli jsme do království a odjížděli za Kaddáfího,“ řekla zpěvačka.

V Libyi žila tři roky a chodila tam do americké klášterní školy spolu s dětmi těch, kteří v zemi pracovali. „Byli to Japonci, Číňané, Francouzi, Italové. Naučila jsem se být tolerantní. Nenávidím rasisty a povrchní pohled na svět, za což jsem nesmírně vděčná,“ prohlásila.

Ve škole se naučila anglicky a částečně i arabsky. Oblíbila si tamní hudbu, vůně, jídlo, koření. „Nedokážu si představit, že bych alespoň jednou ročně tento kontinent nenavštívila. Afrika je moje dětství, kam se ráda vracím,“ přiznala Březinová, kterou cestování nabíjí.

Někdy zpěvačce stačí i prodloužený víkend v Berlíně či Anglii. „Nejsem typ ženy, co celou dobu dovolené leží u bazénu a griluje tělo. Slunce je pro mě život, opaluju se ráda, ale je to spíše bonus,“ vysvětlila zpěvačka, která většinu času na cestách využívá k poznávání místní kultury.

Marcela Březinová díky svým genům a zdravému životnímu stylu nemusí ani hlídat postavu do plavek. Je totiž štíhlá celý rok. „Geny jsou padesát procent. Druhá polovina je to, že většina mého jídelníčku je zelenina a ovoce. Z masa jím pouze ryby a naučila jsem se především pravidelnému pohybu. Oblíbila jsem si jógu,“ prozradila svůj recept na to, jak vypadat po padesátce stále dobře.

K mladistvému věku navíc stylizuje i svůj look. Před rokem si zpěvačka nechala narůst delší vlasy a tělo pravidelně nechává pomalovávat v tetovacím studiu. „Tatéra Stanleyho ráda navštěvuji. Dělám si tetováním radost. Líbí se mi to. Většinou jde o impulsivní, nečekaná rozhodnutí,“ prozradila.

Marcela Březinová sleduje práci marockých dělnic, které zpracovávají plody arganovníku. Z něj se následně vyrábí arganový olej, který má široké využití nejen v kuchyni, ale i v oblasti péče o tělo.

Mimo sport, cestování či zpěv, se ráda baví prací na zahradě. „Konečně začínají teplejší dny, všechno kvete a já jsem ve svém živlu. Zahrádka, to je moje. Těší mě, když mám na talíři něco, co jsem si sama vypěstovala,“ dodala s tím, že největším potěšením jsou pro ni dcera Vanda a syn Honza. „Moje děti jsou pro mě vším. Dělají mi nesmírnou radost, jsou mé životní štěstí.“

A je něco, co by dělala, kdyby se nestala zpěvačkou? „Je to těžké, nemám ráda přemýšlet nad ‚kdyby‘. Bluesovou zpěvačkou jsem díky tatínkovi, který miloval Ellu Fitzgeraldovou a Billie Holliday. Sice jsem kvůli němu studovala na střední zdravotní škole, protože ze mě chtěl doktorku, ale souběžně jsem navštěvovala lidovou konzervatoř. Zpěv byl ve mně už od dětství,“ říká. „Přesto pokud mám myslet na ‚kdyby‘, byla bych asi farmářkou nebo pomáhala dětem,“ dodala.

Marcela Březinová: Ze svých chmur se vypisuju do knihy: