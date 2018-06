Návrháře Marca Jacobse kvůli modelkám s dredy nařkli z rasismu

Barevná reminiscence devadesátých let byla korunována mohutnými dredy v pestrých odstínech. Podle rasově a politicky citlivých lidí naprosto nevhodný doplněk, který při minimální přítomnosti ostatních ras znamenal, že je návrhář rasistou.

Jacobs tvrdí, že se inspiroval vizáží režisérky Lany Wachowské, která se narodila jako muž Larry Wachowski.

Pro přehlídku dredy připravil kadeřník hvězd Guido Palau a načesal je na hlavy topmodelek Gigi a Belly Hadidové, Kendall Jennerové, Adriany Limové, Jourdan Dunnové či Karlie Klossové.

Palau odmítá nařčení, že jsou vlasy inspirací u rastafariánů.

„Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Inspiruji se ve všech kulturách. Styl vychází z třenice různých věcí. Vždy to tak bylo, když jste tvořiví, když tvoříte jídlo, hudbu a módu, cokoli, inspirujete se naprosto vším. Není to homogenní věc. Různé kultury se pořád mísí. Vidíte to v ulicích. Lidé se neoblékají všichni stejně,“ uvedl kadeřník.

Také Jacobs byl rasistickým nařčením znechucen a vzkázal: „Nerozlišuji nikdy barvy pleti a rasy, já rozeznávám jen lidi.“