Maraton výrazně změní dopravu ve městě

Po celou dobu závodu - přibližně mezi devátou dopolední a třetí odpolední - uzavřou pořadatelé pro automobily celou trasu závodu, tedy především ulice na rozhraní Starého a Nového Města, Pařížskou ulici, nábřežní ulice Starého Města, Malé Strany i Smíchova.

Na rozdíl od loňska nebudou moci automobily jezdit ani po Strakonické ulici, která bude od Barrandovského mostu až po Zbraslav uzavřena už od šesté hodiny ranní.

Policie předpokládá, že Strakonickou ulici otevře okolo druhé hodiny odpolední. Dopravní značky navedou řidiče jedoucí od Cukráku do ulice Na Baních a přes Zbraslav na most Závodu míru. Přes tento most budou muset přejíždět také řidiči jedoucí od Štěchovic.

Kvůli masovým běhům policie uzavře i okolí Václavského náměstí a část Wilsonovy ulice, ale v nutných případech umožní řidičům z uzavřené zóny vyjet.

"V době závodů nebude možné do centra města vjíždět," řekla policejní mluvčí Alice Bendlová.

Hromadná doprava

Závod maratonců a masové běhy pro veřejnost zítra výrazně omezí vedle automobilové dopravy i cestování tramvajemi v centru města. Nejspolehlivějším dopravním prostředkem proto v neděli bude metro.

"Přibližně od půl desáté do půl třetí bude bez tramvajového provozu úsek mezi Lazarskou, Václavským náměstím a křižovatkou na Senovážném náměstí.

Bez tramvají bude i úsek Karlovo náměstí - Lazarská - Národní třída - Újezd a obě nábřeží v centru města. Bez provozu bude i úsek od křižovatky Havlíčkovy ulice s ulicí Na poříčí přes náměstí Republiky až po Čechův most," uvedla tisková mluvčí Dopravního podniku Zuzana Knoblochová.

Dodala, že kvůli maratonu nebude jezdit ani autobusová linka číslo 207 z Florence na Staroměstskou. Tato výluka se týká tramvajových linek číslo 3, 5, 8, 9, 14, 17, 18, 22, 23 a 24. Linky číslo 5 a 26 budou mít dočasně změněné zastávky v Dlážděné ulici a na Senovážném náměstí.

Změněné zastávky budou mít i autobusové linky, které jezdí po Strakonické ulici. Podle Knoblochové budou moci všichni účastníci běhů, kteří se prokážou oficiálním startovním číslem, jezdit zítra mezi sedmou a sedmnáctou hodinou městskou hromadnou dopravou zdarma.