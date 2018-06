Maradona ztropil žárlivou scénu

Maradona sledoval pořad doma a nevěřil svým uším. Repetto údajně navíc manželku bývalého fotbalisty sváděl očima, což Maradonu rozčílilo. Argentinec sedl do auta a vydal se na cestu do studia. Ve vstupu mu násilím zabránila ochranka, která jej vyvedla až před budovu televize.

Čtyřicetiletý fotbalista, který má za sebou několik milostných afér a několik žen po něm žádalo, aby se přiznal k otcovství jejich dětí, se rozčiloval, ale nebylo mu to nic platné. "To mu nikdy neodpustím," vzkázal Repettovi. "Jestli mi ještě někdy zkříží cestu, pak mu to nandám," dodal Maradona.