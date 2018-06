Maradona překvapil přifouklými rty a diamantovými náušnicemi

Argentinec Maradona je známý svými výstřelky, drogovou minulostí a snahou zůstat mladý. Poté, co výrazně přibral, snažil se několikrát hubnout i kvůli reklamě. Jeho nová image ale fanoušky překvapila. Fotbalista měl obarvené vlasy a obočí a zřejmě prodělal i několik plastických operací. Už v minulosti si nechal odstranit váčky pod očima, podbradek a odsáli mu tuk z tváří.

Důvodem, proč chce fotbalista vypadat stále mladě, je patrně také jeho přítelkyně Rocio Oliva, která je o 30 let mladší než on.

Na svůj vzhled je přitom fotbalista háklivý. Když mu před dvěma lety jistý cestující jménem Nicolas Infantidis v letadle poslal po letušce léky na hubnutí, rozzuřil se.

„Chytil mě za ruku a začal do mě strkat a řval: ‚Co ti hrabe?‘ Jeho přítelkyně se za něj velmi styděla. Totálně mu praskly nervy a já musím tedy říct, že z něj silně táhl alkohol. Stěžoval jsem si aerolinkám, neměly by cestujícím nalévat tolik alkoholu, on byl naprosto mimo,“ prohlásil Infantidis.

Maradona se mimo jiné proslavil také gólem levačkou v roce 1986 na Světovém šampionátu v zápase proti Anglii. Balon se tehdy odrazil od jeho paže a zamířil přímo do sítě gólmana Petera Shiltona. Fotbalista ale odmítal přiznat, že gól dal rukou a tvrdil, že to byla „Boží ruka“, jež skórovala.