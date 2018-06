Maradona bude hercem

Jedenačtyřicetiletý Maradona se v poslední době "zviditelnil" tím, že mu Japonci odmítali poskytnout vstupní vízum na mistrovství světa ve fotbalu kvůli opletačkám s drogami před deseti lety.



Maradona, který měl v Japonsku mimo jiné působit jako komentátor, má pochopitelně vztek. "Je to hanba. Japonci do země nepustí Maradonu, zato dovolí vstup lidem, kteří hodili atomovou bombu na Hirošimu," dal se slyšet jeho manažer.



Argentinská vláda se Maradony oficiálně nezastala. Podle vyjádření jednoho z představitelů argentinského velvyslanectví v Tokiu se "tato historie týká pouze Maradony a japonské vlády".



Ministr spravedlnosti japonské vlády Majumi Morijama prý nakonec opakované žádosti Diega Maradony o udělení vstupního víza do Japonska vyhověl. Oznámila to s odvoláním na nejmenované zdroje z japonské vlády tisková agentura Kjódó.

