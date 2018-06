Manželům Liškovým šla za svědka koza

Snoubence oddal pod širým nebem na louce farmy Bolka Polívky v Olšanech dávný přítel Johna Boka, evangelický farář a čerstvě i poslanec Svatopluk Karásek. Svatební kytici si nevěsta natrhala těsně před obřadem na louce a nakonec si na ní pochutnala koza, která šla manželům za svědka.

"Nápad se svatbou byl pro nás nečekaný a přišel po velmi krátké známosti," řekl Bok. "Manželka lítala po kuchyni a vykřikovala - to snad ne, to snad ne. Tak jsem ji musel upozornit, že ona sama se poprvé vdávala v devatenácti letech," dodal. "Ovšem Pavel je moc příjemný mladý muž. Když k nám poprvé přišel, naprosto si mě získal."

"Patřím k ortodoxní staré gardě a tvrdím, že muž musí vždy o svou ženu pečovat. S radostí chci konstatovat, že se o Kristýnku musí už teď postarat Pavel a nikoli já," konstatoval s hlasitým smíchem Bok.

Dodal, že je dobře připraven na roli tchána i dědečka. Kdy ovšem k snoubencům zamíří čáp, zatím není známo. "Berou se z lásky a kdy se stanu dědkem, netuším. Určitě ale mít děti budou. Myslím ale, že zatím mají čas. Na roli dědka se už strašně těším, ovšem vychovávat vnuky nebudu. To musí rodiče. Je už předem trochu líto mých vnoučat. Mám vzteklou povahu a pokud do jejich narození neochrnu nebo mě netrefí mrtvice, tak se budu vztekat i s nimi," těší se budoucí děd.

Obřadu přihlížela početná reprezentace českých bohémských i civilních kruhů, a na svatbu se dostavila i rodina Johna Boka z Anglie.

Pozoruhodné je svatební oznámení, jež je odvozeno od jmen budoucích manželů. Kristýnka se skloněnou hlavou stojí vedle lišky s poťouchlýma očima a po druhém boku má čertovsky vyhlížejícího lišáka s velkým huňatým ocasem. Liščí samec toužebně hledí na slunce, jež má netradiční, erotické tvary.

Kristýna se s Pavlem seznámila v brněnském Hadivadle. Nakonec to dopadlo tak, že se zamilovala nejen do Brna, ale hlavně do Pavla Lišky. "Je to šílená láska," tvrdí přátelé novomanželů.