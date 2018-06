Manželství Spears a Federlinea prý zkrachovalo kvůli dětem

Třicetiletý tanečník a rapper v interview pro magazín People řekl, že o opatrovnictví svých potomků tvrdě bojoval.

Federline také prohlásil, že drží exmanželce palce a nevyloučil, že by se mohli někdy v budoucnu usmířit. "Je to matka mých dětí... rozhodně jí fandím, přeju jí hodně zdraví a aby se jí dařilo to, co ráda dělá," řekl. "Patřím k těm, kteří nikdy neříkají nikdy," odpověděl na otázku ohledně šancí na usmíření.



Britney Spears se syny Seanem Prestonem (v jejím náručí) a Jaydenem

Podle Federlinea se jejich manželství zkomplikovalo po narození prvního syna Seana Prestona. "Pokud jde o mě, hodně jsem se věnoval dětem. Ne že bych ignoroval Britney, ale moji synové jsou pro mě vždycky tím nejdůležitějším... měli jsme komplikace," připustil.

Nedával Britney ultimáta, snažil se s ní domluvit, ale ona prý se s ním nechtěla vůbec bavit. "Šla a za mými zády požádala o rozvod. Hrozně mě to překvapilo a vyvedlo z míry," řekl časopisu People.



Album Britney Spears Circus

Spearsová a Federline se vzali v říjnu 2004, osm měsíců poté, co byl anulován zpěvaččin první sňatek s kamarádem z dětství Jasonem Alexanderem. Jejich rekordně krátké a ztřeštěné manželství bylo zrušeno 55 hodin po sňatku v lednu 2004 v Las Vegas. O rozvod s Federlinem požádala v listopadu 2006 s odvoláním na nepřekonatelné rozpory.

Po delším období, kdy její život provázely nejrůznější excesy a problémy s alkoholem, se zpěvačka se pomalu vrací do formy. Tento týden vydala nové album Circus a na rok 2009 chystá turné. Nedávno dostala tři ocenění při předávání hudebních cen MTV za videoklip Piece of Me.



Sedmadvacetiletá Spearsová byla jednou z nejprodávanějších interpretek minulého desetiletí, jejích alb se prodalo přes 62 milionů. Její nový singl Womanizer se v říjnu rekordně rychle vyšvihl na vrchol žebříčku hitparády Billboard's Hot 100. Zpěvačka se tak vrátila na vrchol - poprvé od debutu se singlem Baby One More Time v roce 1999.