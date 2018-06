Manželství princezny Anne je prý v krizi

Druhé manželství britské princezny Anne, dcery královny Alžběty II., prochází krizí. Tvrdí to bulvární deník The Mirror. S odvoláním na zdroje z královského paláce The Mirror napsal, že princezna Anne a její manžel Tim Laurence žijí fakticky odděleně; rozvádět se však kvůli královně nechtějí. "Rodina si nemůže dovolit další manželský skandál," napsal deník. Komodor Laurence, bývalý královský podkoní, je druhý manžel princezny Anne.