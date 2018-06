Manželství Kidmanové a Cruise skončilo

Z hledáčku bulvárního tisku však slavná dvojice jen tak nezmizí; 4. října bude soud rozhodovat o dělení jejich majetku čítajícího sta miliony dolarů. V doprovodu dvou nebližších přítelkyň, hereček Naomi Wattsové a Rebecci Riggové, režiséra The Others Alejandra Amenabara, vystoupila Kidmanová z limuzíny na rudý koberec před filmovým auditoriem. Frenetický dav provolával: "Nicole, Nicole!"

Oblečená v černých šatech se stříbrnými šperky a dlouhými zrzavými vlasy sepnutými do ohonu, věnovala několik minut fotografům a pak fanouškům škemrajícím o autogram. Poté vstoupila do budovy, aby uspokojila touhy novinářů po interview. Zhruba o 20 minut později dorazil Tom Cruis, který byl jedním z producentů snímku The Others.

V černých kalhotech a bílém tričku si sám razil cestu zástupem kameramanů a fotografů. Vypadal klidně. "Řekněte jim, ať se starají o vlastní věci," odpověděl se smíchem na dotaz novinářů, jak zvládá publicitu, která doprovází jeho rozvod s Kidmanovou.

"Jsou určité věci, jimž nevěnuji pozornost. Zabývejte se svými životy," dodal. Ocenil herecký výkon Kidmanové ve snímku The Others. "Dnes večer oslavujeme film, na němž jsme všichni velmi tvrdě pracovali. Výkon, který podala Nic, je absolutně dokonalý," dodal Cruise.

Kidmanová má s devětatřicetiletým Cruisem dvě adoptivní děti. Oba se domluvili na jejich společné výchově. O majetkovém vypořádání rozhodne soud 4. října. V první reakci po zveřejnění Cruisovy žádosti o rozvod Kidmanová tvrdila, že je jeho rozhodnutím šokovaná.

O pár týdnů později však již trávila dovolenou s pověstným lamačem ženských srdcí, holywoodskou hvězdou Russellem Crowem, v exkluzivním ostrovním letovisku Wakaya Club v jihovýchodní Asii. Vzápětí po jejich odletu dorazil na ostrov Cruise v doprovodu sedmadvacetileté herečky Penelopy Cruzové. Oba pracovali společně na filmu Vanilla Sky.

Letovisko Wakaya Club na severovýchodním pobřeží hlavního fidžiského ostrova Viti Levu je oblíbeným místem dovolených bohatých a slavných. Líbánky tam strávil například softwarový magnát Bill Gates, mezi pravidelné hosty patří filmový agent

James Bond Pierce Brosnan a další.

Ostrov Viti Levu o rozloze asi 12 kilometrů čtverečních v jižní části Tichého oceánu je proslulý plážemi s bělostným pískem, skalnatými útesy a divokými koňmi.