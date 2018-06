Manželství je tvrdé a někdy se nudím, přiznala Gwyneth Paltrowová

Pár má spolu dvě děti, sedmiletou Apple a pětiletého Mosese. Střídavě bydlí v severním Londýně a New Yorku. Už vícekrát se objevily spekulace o jejich problémech v manželství, ale herečka i zpěvák je pokaždé popřeli.

Chris Martin

Osmatřicetiletá Paltrowová a její manžel zásadně nemluví o svém soukromém životě. Herečka ale udělala výjimku a v rozhovoru také přiznala, že v manželství také zažívá nudu a stereotyp.

"Někdy je těžké být s někým delší dobu. Procházíme obdobím, kdy není všechno růžové. Vždycky si ale říkám, život je dlouhý, nikdy nevíte, co se stane," svěřila se herečka v rozhovoru pro záříjové vydání magazínu Elle.

O rozvodu vůbec neuvažuje, ale kdyby k němu přece jen mělo dojít, bylo by to prý přátelské, protože se s manželem respektují. "Kdybychom, nedej bože, někdy neměli být spolu, vážím si ho jako otce mých dětí. Vybrala jsem si dobře. Je to dobrý táta," prohlásila.

Gwyneth Paltrowová a její syn Moses Apple, dcera Gwyneth Paltrowové a Chrise Martina

Paltrowová si vzala o pět let mladšího Martina v prosinci 2003 v Kalifornii. Desetiminutový obřad se konal v naprosté tajnosti bez přítomnosti rodiny a přátel. Herečka jen týden předtím oznámila, že je těhotná.