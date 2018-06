Manželství Bílé a Hůlky zkrachovalo

Nejpopulárnější česká zpěvačka se vdávala 3. dubna v kostele sv. Václava ve východočeském Lanškrouně. "Já si myslím, že když člověk pozná, že má vedle sebe toho pravého, vůbec nad ničím už nešpekuluje, ani se nerozhoduje. Je to prostě dané. My jsme se chtěli vzít už asi po pěti dnech, co jsme se poznali," tvrdila novopečená manželka krátce po svatbě.

Po deseti měsících však Bílá oznamuje konec: "Po dlouhém a upřímném snažení naše problémy překonat jsme se rozhodli jít každý svou cestou," sděluje svým fanouškům.

Daniel Hůlka se ženil dva měsíce po své kolegyni z branže, 1. června v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce. Na rozdíl od Bílé se sice oficiálně k rozvodu nevyjádřil, ale krach svazku s Libuší Haraštovou je veřejným tajemstvím. I když Hůlkův manažer Ondřej Málek tvrdí, že se manželé dohodli a záležitost urovnali," nezní to moc pravděpodobě. Ve společnosti se nyní Hůlka objevuje znovu s předchozí přítelkyní a nesnaží se vzájemně vřelý vztah nijak maskovat. S ní byl také na začátku roku inkognito na dovolené v Thajsku.

Jednadvacetiletá baletka měla na zpěváka vliv jen pár měsíců. Před svatbou kvůli ní dokonce přestoupil z českobratrské církve na kataolickou víru. "Dlouho jsem čekal, až potkám tu pravou. Ta chvíle právě nastala," rozplýval se zpěvák. Také jeho nevěsta nešetřila lichotkami: "Dan je muž s velkým M. Věřím, že s ním budu v životě šťastná."

Hůlka se však už na podzim vrátil k nezodpovědnému stylu života a manželství je v krizi. "Libuška žádost o rozvod nepodá," tvrdí jejich známí "a Dan nebude chtít být v očích veřejnosti ten zlý." Tanečnice z muzikálu Kleopatra a Monte Cristo to nemá lehké. Vystupuje v obnoveném muzikálu Drácula spolu s Danem i jeho staronovou přítelkyní Lenkou Bílkovou.

Jaký osud čeká manželství zpěvačky Heleny Vondráčkové? Jak obě loňské svatby, tak i ta její byly jak z romantické pohádky. Nevěsta měla dlouhé bílé šaty, za kulisu si vybrali volnou přírodu a Vondráčková umocnila dojem středověkým hradem. Po slavném hitu Lásko má, já stůňu z filmové Noci na Karlštejně, prožila na hradě i báječný den. Idylku kazilo snad jen to, že je už pátou ženou svého druhého muže, který se nezamlouvá nejbližší rodině.