Manželská láska, toť citový vztah a soužití

Nikoliv okamžikem svatby, ale okamžikem spolubydlení milenců nastává manželská láska. Spolubydlení vyžaduje součinnosti a o nich musíme být domluveni. A býti domluveni znamená, že partneři jsou schopni se dohodnout na jediné úmluvě a tuto splnit. Tento řád, pořádek, uspořádanost vzniku jednoznačných úmluv musí být nějak citově jištěn. Je prokázáno, že stačí, mají-li manželé radost z toho, že se domluví, a že mají strach z toho, že se nedomluví. Toto je citový rozměr soužití. Jenže pozor na nákazu virem sentimentálně romantického fundamentalismu. Musím vidět v očích svého muže, že mě miluje, jinak naše manželství nemá cenu", to je svým způsobem přesný výrok opovrženíhodného snílkovství, vzdáleného realitě. Lze těžko vidět v očích muže lásku ve chvíli, kdy mu žena vyčítá, že ji nemiluje. Výzkumem manželství trvajících déle než třicet let jsem zjistil, že zmíněnou citovou dimenzi soužití respektují manželé téměř ideálně. Dáváme si velký pozor, abychom se nehádali. Je pěkné, že se umíme dohodnout, ale nějaký čas to trvalo", je řeč ženy v manželství dostatečně vyzrálé. Protože dohodnout se na jedné jednoznačné úmluvě je svým způsobem umění. Samo citové jištění manželského vztahu, tedy to, čemu říkáme manželská láska, doporučuji hodnotit podle takzvaných tří S", jež jsou začátečními písmeny tří intenzivních citových vazeb: Stesk, Soucit, Starost. Pokud se mi po manželce stýská, mám pak radost, když se odněkud vrátí. Mám-li soucit s jejím utrpením, mám radost, když její utrpení zanikne. A pokud mám starost, aby se jí něco nestalo, mám radost, že se jí nic nestalo. Všechna tato tři S" jsou sama o sobě záporná. Avšak jejich pominutí nabudí emoci kladnou, nějaký druh radosti, uspokojení, pohody. A to je pravá manželská láska, schopná vytvářet manželství taková, jaká mají být, a to je svorná, zdatná. Shrňme si nové poznatky z vědy zvané matrimoniologie (nauka o manželství). Manželská láska je charakterizována citovým poutem, které má dvojí dimenzi: 1. Dimenzi vzájemného citového vztahu. Ta je určena oněmi třemi S". 2. Dimenzi soužití. Manželé se radují, dokážou-li se dohodnout, a strádají, pokud se hádají. Manželská láska je však jen jednou ze složek takzvaného citového spříznění", k němuž patří ještě láska k potomstvu a společně vybudovanému dílu, to jest společnému movitému a nemovitému majetku.