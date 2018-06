Manželky smí fňukat jen veřejně

FOTOGRAFIE ZDE

Přirozené prostředí, skutečné problémy, autentické hádky - to je to, co české diváky na této jinak mediálně skromně prezentované reality show zajímá.

Manželky se prodávají samy

"Na natáčení žádní novináři nesmí," brání se Nova. "Ani jedna z televizních manželek o rozhovor nestojí," odpověděla mluvčí Novy na pozvání k rozhovoru se čtenáři iDNES.

Poodhalit její zákulisí lze jedině v rozhovoru s dramaturgem pořadu Rostislavem Uhrem.

"Vyměněnou manželkou se může stát jakákoliv žena od 20 do 45 let, která žije ve společné domácnosti s mužem a dětmi," líčí pravidla Uher. Kupodivu manželka vůbec nemusí být manželka. "Licence nepřikazuje, že se musí jednat o sezdané páry, v některých zemích se dokonce měnily i lesbické páry," vysvětluje dramaturg.

S účastí v reality show musí souhlasit oba manželé, oba podepisují smlouvu. Nejen manželky, ale celá rodina se před vstupem do show musí podrobit sezení s psychologem. Nerozhodují konkrétní vlastnosti manželek, ale doporučení psychologa. "Rodina musí být kompletní, tedy ne svobodné matky nebo rozvedené ženy, které by žily bez manžela či přítele," uvedl Uher.



Tajné fňukání je zakázáno

Důležitým kritériem je zdánlivě nevinná podmínka. Muž a nová žena musí spát odděleně.

Při samotné výměně pak víc než vzdálenosti mezi bydlišti hrají většinou roli rozdílné povahy a odlišné prostředí. "Nejkratší vzdálenost mezi bydlišti dvou párů byla Praha-Mělník. Pravidla jsou jasná: pět dní podle manuálu domácnosti a na pět dní naopak změnit režim po svém," vysvětlil Uher. "Návštěvy ze svého prostředí nejsou povoleny, komunikace s rodinou probíhá pouze pomocí telefonu a vždy za přítomnosti kamery."

Štáb je v "náhradní rodině" na místě celých deset dní. "Přizpůsobuje se plánům domácnosti, nezřídka se točí i více než deset hodin," objasňuje dramaturg situaci, kdy například diváci vidí některého z manželů odcházet v půl čtvrté ráno z domova, anebo nevrlou ženu, která už odvykla vstávat v pět s ročním miminkem.

Záběry působí tak přesvědčivě, že nejden divák nabude dojmu, že televize využívá záludný efekt skryté kamery. "Dlouhodobá přítomnost kamer způsobí to, že se opravdu začnou všichni chovat velmi přirozeně, protože si na přítomnost kamery zvyknout," tvrdí Uher.

Co díl, to drama

Nejedna rodina už díky Výměně utržila ostudu. Nejedna žena se před kamerou rozplakala.

"Některé manželky se ocitnou v obrovském psychickém stresu a mají možnost se poradit s psychologem. Stačí, když o to požádají. Odborníka využívají zejména ve chvíli, než se seznámí s novou rodinou, když mají měnit manuál a před setkáním mezi osmi očima," uvedl Rostislav Uher.

Právě závěrečná diskuze v restauraci, kde se sejdou oba páry a mají si své dojmy vyříkat, představuje vrcholné drama pořadu. Poslední pondělí si právě výměnu názorů zapnulo rekordních více než 2,5 milionu diváků (78% těch, kteří v tomto okamžiku sledovali televizi).