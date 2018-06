Manželky předhazují mužům Krampolovy svaly

"Pan Svrčka, s nímž jsem se potkal na Kypru, mi říkal, že jsem ho přivedl do tělocvičny. Ačkoliv je asi o deset let mladší než já, tak mu žena řekla, aby se podíval, jak ten Krampol dobře vypadá, a to že je proto, že chodí cvičit," vyprávěl Jiří Krampol. "A tak můj fanoušek, civilním zaměstnáním lesní inženýr, podlehl manželce a reklamnímu šotu, a teď chodí cvičit do stejné posilovny jako já."



Paroubkovi v kampani Krampol pomáhá proto, že si ho váží. "Nejsem členem ani fandou žádné politické strany. Posuzuji lidi podle toho, co kdo udělá. A já si myslím, že pan Paroubek udělal pro město Prahu hodně, a kdyby byl zvolený, tak by to bylo jedině dobře. Za lidi mají mluvit činy a ne nějaké kecy. Ty mě vůbec nazajímají. Na to já nedám. A pan Paroubek patří k těm, kteří činí," řekl Krampol.



Jiří Paroubek by se vůbec nebál být hostem v pořadu Nikdo není dokonalý, kde moderátor Krampol své spolubesedníky vůbec nešetří. "Mě by to nevadilo. Já jsem zvyklý na rány," řekl s úsměvem. Dodal, že je mu Krampolův humor velmi blízký. "Je to inteligentní, typicky český humor," složil Krampolovi poklonu.



A tak není divu, že Jiří Paroubek bude 28. listopadu kmotrem nejnovější Krampolovy knihy Lidé kolem mne.





