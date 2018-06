Manželky britských vojáků se svlékly pro charitativní kalendář

Do odvážného projektu se pustilo 50 žen, které mají doma vojáka. Fotilo se v armádním výcvikovém centru v Hampshire.

Kalendář se skvěle prodává. Všechny peníze, které vydělá, poputují vojákům zraněným v Afghánistánu nebo Iráku.

"Jsem velmi hrdá na to, že jsem se mohla zapojit do tohoto projektu, protože obdivuji práci, kterou britská armáda v Afghánistánu odvádí," řekla deníku Daily Mail třiačtyřicetiletá Lisa Fellows-Patelová, jejíž snímek v kalendáři doprovází měsíc duben.

"Noc před focením jsem byla hrozně nervózní, ale říkala jsem si, že když vojáci mají sílu na to bojovat v zámoří, já bych měla mít odvahu se aspoň svléknout. Výsledek je úžasný, kalendář je dráždivý ale ne přehnaně a mně se moc líbí," dodala.

S nápadem na kalendář přišla dvacetiletá Kelly Monková, jejíž přítel Andrew Mason slouží ve Walesu. "Spojila jsem se s Andrewovou sestrou Sam, abychom udělaly první fotku a pak už se to nabalovalo. Nejdřív jsme byly nervózní, ale pak jsme si to začaly opravdu užívat a všechny jsme se smály. Mému příteli to nevadí, ví, že je to pro dobrou věc," řekla Monková.