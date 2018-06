Manželku prince Williama chtějí na titulku Vogue, zatím odmítá

Po svatbě s princem Williamem se z Kate Middletonové stala vévodkyně z Cambridge a také ostře sledovaná osobnost. Odborníci na módu oceňují její styl, dobrý vkus, také to, že dává přednost britským návrhářům a nosí i modely dostupné pro běžné ženy.

Šéfka amerického Vogue Anna Wintourová

Nová módní ikona okouzlila také nekompromisní šéfku amerického Vogue Annu Wintourovou.

"Není kýčovitá ani vulgární," řekla šéfredaktorka. "Obléká se přiměřeně svému věku a nikdy nevypadá nemístně."

Wintourová prý požádala fotografa Maria Testina, který je v královské rodině oblíbený a byl také přítelem princezny Diany, aby Catherine přemluvil k focení. Získat manželku prince Williama do titulku by byla totiž veliká prestiž.

Vévodkyně z Cambridge Catherine v Kanadě (30. června 2011)

"Každý časopis se snaží dostat Kate na obálku a lze předpokládat, že to nakonec bude Vogue. Ale i navzdory dobrým vztahům s Mariem Testinem není jasné, kdy k tomu dojde. Musí to schválit palác a oni se snaží Kate chránit," řekl zdroj pro list New York Post.

Oficiální snímek královských snoubenců od Maria Testina. Fotograf s herečkou Kate Winsletovou a Annou Wintourovou.

Vévodkyně tak zatím odolává a podobnou nabídku už jednou odmítla. Ještě před svatbou ji chtěli na titulku britského vydání Vogue.

Princ William zatím řeší otázku, jestli zůstane pracovat v RAF jako pátrací a záchranný pilot, nebo se stane členem "královského podniku" na plný úvazek. Požádal svoji babičku, královnu Alžbětu II., aby mohl pracovat u záchranných jednotek i po roce 2013, kdy mu skončí tříletá mise. O své roli budoucího krále zatím neuvažuje.

Britský princ William v leteckém výcvikovém středisku Shawbury

"Snažím se na to nemyslet, abych byl upřímný," řekl princ pro list Daily Mail. "Když létám svým vrtulníkem přes hory Walesu, zoufale se snažím na to nemyslet. Může to počkat, až budu trochu starší."