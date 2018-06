Manželka Travolty se už kulatí, těhotenství považuje za zázrak

"Snažili jsme se o dítě tolik let a už jsme nevěřili, že se to stane," řekli manželé magazínu People. "Je to zázrak, cítíme se požehnaní," dodal Travolta.

Do Johannesburgu přiletěli manželé i s desetiletou dcerkou Ellou podpořit místní děti. Na fond bývalého jihoafrického prezidenta Nelsona Mandely věnovali v přepočtu 195 tisíc korun.

John Travolta pak promluvil o důležitosti rodinného života. "Děti vás udržují v pokoře. Děti vás drží při zemi," poznamenal.

Zpráva o třetím dítěti přišla šestnáct měsíců po tragickém úmrtí jejich syna Jetta. "Modlila jsem se za to dítě zvlášť od doby, kdy Jett zemřel," řekla listu Us Weekly matka Kelly Prestonové. "Vím, že Kelly si dlouho přála dítě. Miluje je. Nemůžu se dočkat, až přijde na svět. Snad je to trochu dostane z toho hlubokého zármutku a oba se zaměří na nový život," dodala.

Termín porodu ani pohlaví dítěte zatím manželé nespecifikovali, vyvrátili pouze spekulace médií, že čekají dvojčata.

V Jihoafriceké republice se Travolta setkal i s australskými fotbalisty. Hvězda filmů Pomáda či Pulp Fiction je ambasadorem jednoho ze sponzorů australské reprezentace, a tak je navštívil v jejich pětihvězdičkovém sídle v Muldersdriftu.

"Bylo to úžasné. Znám jeho filmy a miluju ho," rozplýval se záložník Carl Valeri nad setkáním s Travoltou, jenž hráčům ukázal některé ze svých proslavených tanečních pohybů, a rovnou s fotbalovým míčem.

"Popřál nám štěstí. Bylo to inspirativní, stačilo se jen podívat na kluky, jak byli celí pryč z toho, že se s ním můžou vyfotit," uvedl gólman Mark Schwarzer.