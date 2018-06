Richard Krajčo: Žena mi chtěla šéfovat půl roku a je z toho šest let

"Nejprve mi řekla, že nám bude dělat manažerku jen šest měsíců, a teď už ji dělá šestý rok a funguje to," prohlásil Richard Krajčo.

Kapela Kryštof si při nahrávání nové desky Inzerát vybírala producenta poněkud netradičně. Podala si inzerát a čekala. Ozvalo se 18 producentů z celého světa a kapela si nakonec vybírala z dvanácti konkrétních nápadů a nabídek.

"Vybrali jsme jednoho producenta z New Yorku, takového guru mezi producenty a začali jsme s ním pracovat," řekl Krajčo.

Kapela se pak zavřela do zkušebny, posílala mu své nápady a on jim zpětně říkal, co mají udělat jinak nebo lépe.

"Takhle jsme pracovali půl roku a pak za námi přijel do Prahy, kde nikdy předtím nebyl, a dolaďovali jsme spolu konečnou verzi," popsal zpěvák, který také hraje v divadle a byl nominován i na cenu Thálie.

Kryštof má těsně před turné a už nyní je vyprodané. Krajčo také točí film s režisérkou Karin Babinskou.

Táňa Pauhofová, Richard Krajčo a Tomáš Kudrna v Show Jana Krause

"Bude hotový někdy na podzim. Je to takový velmi obyčejný, ale silný příběh o kamarádech. Když jsem četl scénář, tak jsem u toho brečel a říkal si, že tu roli chci," dodal.

Pozvání na červenou sedačku do Show Jana Krause přijali také herečka Táňa Pauhofová a režisér dokumentárních filmů Tomáš Kudrna.