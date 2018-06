Manželka prince Charlese bude hrát v rozhlasovém seriálu

Fanoušci seriálu, který se na stanici Radio 4 patřící společnosti BBC vysílá už šedesát let, uslyší vévodkyni už 16. února.

Camilla se netají tím, že je velkou fanynkou tohoto seriálu, který týdně poslouchá 5 milionů lidí. Její účinkování královskou rodinu nijak nepohoršuje. V roce 1984 se v něm objevila i princezna Margaret.

Stanice prozradila, že Camilla už svou roli natočila. A se stejnými herci jako kdysi Margaret. Natáčení proběhlo v Clarance House, v domě, v němž Camilla žije s princem Charlesem. "Bylo úžasné jít do Kesingtonského paláce a natáčet s princeznou Margaret. A v Clarance House byla teď ještě větší legrace," svěřila se magazínu Hello! Sara Cowardová, která v seriálu hraje už 32 let.

Princ Charles s manželkou Camillou

"Vévodkyně byla uvolněná, šarmantní a překvapivě přirozená," dodala k výkonu vévodkyně.

Seriál The Archers se prezentuje jako "současné drama z venkovského prostředí" a je nejdéle běžícím seriálem tohoto druhu na světě.