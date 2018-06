Manželka Ozzyho Osbourna chce do britského parlamentu

"Začala jsem se o politiku zatraceně zajímat! Úplně mě to přivádí do varu, protože mně se to jeví velmi jasně a lidé na to kašlou. Pořád jen slibují a slibují a nesplní nic. Na lavicích v parlamentu sedí darebáci. Je to tak pokrytecké. Je to příšerné. Co s těmi lidmi je? Všichni na to kašlou! Všichni jsou to lháři! Každý je politiky znechucen. Jsou jako legalizovaná mafie, všichni mají licenci k drancování země," zlobí se Osbournová, která považuje Anglii stále za svou vlast.

Pokud se nic nezmění, chce sama do parlamentu kandidovat.

"Možná budu o místo v parlamentu usilovat! Pro mě je to jednoduché. Jedinou cestou, jak lze všechno změnit, je vzdělání. Nikdy nedojde k pořádné změně, pokud naše děti nebudou umět v šestnácti číst a psát, ale budou mít děti. Je mi jedno, jakého jste náboženství či barvy, respektuji každého jako člověka, ale pokud nebudeme mít dost práce pro lidi, kteří se tu narodili, a nebude tu dost lůžek v nemocnici, abychom o sebe mohli sami pečovat, půjde to pořád s kopce," vyjmenovala Sharon problémy, které podle ní zemi trápí nejvíce.

"Miluju Anglii. Vždycky pro nás bude domovem. Ale pokaždé, když sem přijedu z USA, vidím, že je to stále míň a míň země, kterou miluji," dodala manželka Ozzyho Osbourna.