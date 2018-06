Manželka nese aféru s fotografiemi těžce, přiznal Klaus

Hlava státu ale připouští, že aféru nesla paní Livia těžce. "To (fotografie s Petrou Bednářovou) se vysvětlit nedá a nedá se vůči tomu čekat nějaké porozumění," dodal Václav Klaus. -V rozhovoru si mimo jiné postěžoval i na své fyzické opotřebení: "Díky mému už více než 50 let trvajícímu velmi aktivnímu sportování – košíková, volejbal, tenis – nejvíce trpěly dolní končetiny. Nemám to přesně spočítané, ale sádru jsem měl určitě více než desetkrát, zinek nebo jiné ortézy ještě vícekrát. Vnímám ráno kotníky, kolena, kyčle. Žádná sláva."Prezident také vytkl současným politikům, že nemají vlastní názory a v tomto směru pochválil expremiéra Miloše Zemana. "Miloš Zeman byl a je člověkem jasných názorů. Lišily se sice od mých v mnoha ohledech zásadně, ale na rozdíl od většiny soudobých politiků názory měl a má. A to je vždy výhoda. Je o čem udělat nebo neudělat dohodu. Dnes se vidíme jednou až dvakrát za rok a máme o čem mluvit." Podotkl ale, že nemá moc času. "Nikdy jsem neztrácel čas tím, že bych chodil do hospody na pivo nebo do vinárny na sklenku si povídat. Tohle mně prostě daný není. Takže to setkávání má vždycky věcný charakter, podstatu domluvenou."