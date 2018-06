Manželka Jiřího X. Doležala o příčině rozvodu: Víc smrdí a hulí

Manželé vysílají v pražské televizi své pořady a před kamerami vysvětlili, proč se rozhodli pro rozvod a podepsali také smlouvu o majetkovém vypořádání.

"Smrdí, hulí. To jsou ty hlavní věci, proč s ním nechci být. Měla jsem růžové brýle. Věřila jsem tomu, že ho vychovám. Jenže tak to není. Hulí víc a smrdí víc," popsala hlavní příčinu rozchodu Alexandra. "Sžívali jsme se v létě, to jsme hodně větrali, nevadilo mi to. První zimu jsme přežili, další se už hádali kvůli smradu."

Doležalová přiznala, že nikoho nemá a důvodem jejich rozchodu je také manželova žárlivost. Vadilo mu, když se vrátila pozdě v noci od svého kamaráda nebo když chtěla nafotit erotické snímky.

"To bylo hluboko přes míru mojí tolerance," prohlásil novinář. "Své manželce jsem řekl, že fotí fotky jako prostitutka. Kdyby mi před svatbou řekla, že kromě ambice stát se klinickou psycholožkou má i ambici nafotit erotické fotky, nevzal bych si ji."

Jiří X. Doležal a jeho budoucí manželka Alex na titulní stránce Reflexu (2009)

Manželé se však i přesto prý rozcházejí v dobrém a popřáli si navzájem šťastný život a zdraví.

"De iure jsme manželé ještě půl roku, z morálního hlediska jsme se právě teď rozvedli a vrátili si zpět svobodu," prohlásil Jiří X. Doležal, který byl s Alexandrou ženatý dva a půl roku (více zde).

Svůj počátek manželství a jeho průběh pár označil za reality show, a i to byl důvod, proč se rozhodli konec svého svazku oznámit v televizi.