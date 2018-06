Manželka Jandy: Je prostě rozkošný!

Petr Janda



Šestnáct. Vyfotila jsem se s ním po koncertu. V osmnácti jsem šla na další se sestřenicí, která mě k tomu musela dost přemlouvat. Stála jsem v první řadě. Hned si mě všimnul a už jsem byla v jeho spárech.Tenkrát snad skupinu Holki. Od Olympiku jsem znala Jasnou zprávu. Vždycky ji hráli v rozhlase, když jsem šla do kroužku na vaření.Petr odjel na Mallorku, poslal pohled se srdíčky a dostala jsem parfém. Když to viděla máma, nic jsem jí nemusela vysvětlovat. Dala si pár panáků slivovice, noc nespala a tím to skončilo. Na vesnici to ale letělo jako kulový blesk.Napadlo mě, zda bude nemohoucí, nebo v pohodě. Nemá ale smysl se tím zaobírat teď. Když se zamiluju, tak takové věci neřeším.Když jsme šli poprvé do společnosti, byla jsem tak nervózní, že jsem nemohla zvednout skleničku. Všichni na mě zírali.Když si někdo myslí, že si chci vzít Petra pro peníze, je to jeho věc. První jsem navrhla, že chci předmanželskou smlouvu, aby se takovým řečem zabránilo.Když jsem s Petrovými kamarády, říkám z legrace, že jim snižuju věkový průměr. Mým vlastním kamarádům je kolem čtyřiceti.Tak se na něj podívejte! Je prostě rozkošný!Hned jsem volala nejlepší kamarádce. ("Je psycholožka a já za ní musel jít. Uklidnila pak Alici, že tak rozzářeného, zamilovaného chlapa dlouho neviděla," říká Petr.)Narodil se 2. května 1942 v Praze. Po maturitě se živil jako spojový mechanik, pak se stal profesionálním hudebníkem. Složil okolo pěti set písní, většinou pro skupinu Olympic, v níž hraje přes čtyřicet let. S první ženou má dceru Martu, syn Petr zemřel. S druhou manželkou se seznámil, když jí bylo devatenáct a jemu šestačtyřicet, má s ní dceru Elišku. S Alicí Jandovou chodil od roku 2000 tři roky, pak se na více než rok rozešli. Nyní se chtějí vzít.V roce 1981 jsme s Olympikem točili desku Ulice. Ta pak byla velmi úspěšná.Přála si to Alice. Holky se prostě chtějí vdávat a Alice mi stojí za to, abych jí tohle přání splnil. ("Když jsme se kdysi rozešli, tak jsem mu řekla, že jestli se k němu někdy vrátím, budu trvat na svatbě a na rodině. Že jedině tak se vyhneme pomluvám a tlakům okolí," říká Alice.)No to kdybych věděl! Měla takový zvláštní úsměv, úplně mě uhranula. Pomyslel jsem si, že jsem se zbláznil. Já to nejdřív bral jako flirt, jenže ona mě okouzlila. Umí třeba naslouchat, což je vzácné.Ty roky mezi námi byla věc k přemítání. Řešil jsem to celou dobu a nakonec jsem to byl já, kdo původně vztah ukončil. Pak mi došlo, že se mi po ní hrozně stýská.Odjela jako au-pair do Ameriky a já myslel, že ten cit pomine. Dozvěděl jsem se, že si tam našla přítele. Nechtěl jsem o ni přijít, tak jsem ji telefonicky požádal o ruku.Na stanici metra Kačerov. ("Ale tam jsi mě jenom vyzvednul!") Jeli jsme do restaurace, byla trošku nervózní. ("Řeč byla o Temelíně. Ptal se mě na názor, aby si mě proklepnul.") Povídali jsme si třeba o autorských právech, muzice a Valašsku, odkud pochází.Moc si jich nevšímám. Ale celkem ten údiv chápu. Není to úplně běžný vztah.Když skládám a je vedle mě, tak mám pocit, že to dělám pro ni. Jsem zvědavý na její názor, první posluchačský dojem. Ale ona si doma Olympic nepouští.Každý chlap chce pokračovatele rodu. Alice chce holčičku. Muži chtějí chlapečky a ženy holčičky.