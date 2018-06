Manželka herce Neesona zemřela po pádu při výuce lyžování

K nehodě došlo v lyžařském středisku Mont Tremblant, asi 120 kilometrů severně od Montrealu. Podle mluvčí střediska se manželka Liama Neesona zdála být bezprostředně po pádu celkem v pořádku, neměla žádné viditelné poranění, její instruktor ale přesto přivolal lyžařskou hlídku, aby ji svezla na úpatí kopce.

Asi o hodinu později si prý Richardsonová začala stěžovat na prudké bolesti hlavy a z místního zdravotnického zařízení ji poslali do nemocnice v Montrealu. Tamní lékaři u ní diagnostikovali vážné poškození mozku, spekulace v médiích hovořily i o krvácení do mozku. Herečka údajně neměla na hlavě ochrannou helmu.

V úterý odpoledne byla herečka v doprovodu manžela letecky přepravena do New Yorku a přijata do nemocnice Lenox Hill. Její stav byl kritický, údajně ji při životě udržovaly jen přístroje. U jejího lůžka se v posledních hodinách shromáždili všichni nejbližší rodinní příslušníci.



Natasha Richardsonová a její manžel Liam Neeson

Hereččin manžel Liam Neeson a synové, třináctiletý Michael a dvanáctiletý Daniel, jsou šokováni a zlomeni, uvedl mluvčí rodiny Alan Nierob. Celá hereččina rodina je podle něj hluboce vděčna za podporu, lásku a modlitby všech a prosí o respektování svého soukromí v této tragické době.

Pětačtyřicetiletá Richardsonová je dcerou herečky Vanessy Redgraveové a zesnulého režiséra Tonyho Richardsona. Za Neesona se provdala v roce 1994 poté, co si spolu v devadesátých letech zahráli ve filmu Nell.