Manželka Blažka: Naštěstí nevážím tolik jako během prvního těhotenství

„Ze začátku to bylo strašný. Neustále jsem zvracela, to jsem u Johanky vůbec nezažila. Probíhá to úplně jinak,“ řekla Jolana Blažková.

Zcela jiné je i přibírání kil. Bála se, že přibere stejně jako s prvním miminkem, kdy během těhotenství nabrala 33 kilogramů.

„Měla jsem pěkných 90 kilo, bylo mi 25 let a vůbec mi to nepřišlo. I po porodu to šlo rychle dolů. Nyní mám nahoře 16 kilo, chtěla jsem do dvaceti, tak jsem spokojená,“ prohlásila.

Manželé už vědí, zda se jim narodí holčička nebo chlapeček, ale svému okolí připravují překvapení. „Dokonce už probíhají sázky, zatím to většina odhaduje na kluka. Já ani nenaznačuji,“ prohlásila Jolana, která si vybrala stříbrný kočárek, aby příbuzným tipování neulehčila.

Filip Blažek má s manželkou Jolanou už desetiletou dceru Johanu. Z prvního manželství s herečkou Lucií Benešovou má herec osmnáctiletého syna Luciána.