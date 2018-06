Manželka Boučka odletěla s milencem na Seychely

Fotoreportéři deníku Nový Čas přistihli vdanou moderátorku televize Markíza v objetí bohatého podnikatele Jana Novotného v odletové hale na vídeňském letišti.

A vypadali opravdu šťastně - milenci ve sportovním oblečení a s kšiltovkou na hlavě se drželi se kolem ramen a neustále se líbali na ústa i na tváře. „Letíme na Seychely, aby jsme mohli být spolu. Sami,“ přiznal Novému Času Jan, který se na Slovensku proslavil díky reality show Nevěsta pro milionáře.

„Mariannu znám už dlouho, vážím si jí od prvního momentu, je to obdivuhodná žena... Je mezi námi víc než kamarádství, pokud to bulvár nepokazí, budu velmi rád, když se to vyvine dál,“ překvapil svou otevřenou zpovědí podnikatel, který romantický zájezd vybral i zaplatil. - více zde

Libor Bouček o líbánkách své manželky neměl samozřejmě ani ponětí. Asi po minutě hysterického smíchu Novému Času stroze odpověděl: „Přeji jim tedy šťastnou cestu.“

Libor na rozdíl od Marianny chce Štědrý večer prožít doma v klidu se svými nejbližšími. Hned po Vánocích se ale také chystá na cesty. „Letos Silvestra budu trávit v zahraničí, rozhodně ne nikde v Evropě,“ svěřil se smutně se svými plány.

Před vstupem do manželství se netajil tím, že by chtěl nějakou dobu studovat v zahraničí. Je tedy pravděpodobné, že se Libor rozhodl vyplnit si své své velké přání, na pár měsíců zmizí z Česka a zlomená srdce si bude léčit nad učebnicemi.