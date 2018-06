Manželé Vojtkovi se dočkali, narodila se jim dcera Edita

O co nejklidnější porod, kterému Vojtek celé odpoledne přihlížel, se postarala Michaela Klímková, mimochodem bývalá partnerka zpěváka Petra Muka.

Edita měří 47 centimetrů a její váha je 2,8 kg.

Brzy by mělo přivést na svět miminko i dvojče Vojtkovy ženy Kristýna, která porodí dceru Viktorku. Obě sestry se ukázaly s bříšky minulý týden na premiéře muzikálu Je třeba zabít Davida (více zde).

Roman Vojtek si partnerku Terezu vzal loni v červenci v okolí Vrtbovské zahrady, která leží na svahu pražského Petřína. "Vím, že je tohle partnerka na celý život, je to ta pravá," řekl iDNES.cz Vojtek pár minut poté, co si svou lásku vzal.

O tom, že čekají miminko, věděli o pár týdnů později. Rozhodně šlo o velkou radost, protože Tereza byla těhotná už před dvěma lety, tehdy ale o miminko přišla.

VIDEO: Roman Vojtek se oženil. Je to ta pravá, říká

"Bohužel to skončilo potratem. Proto jsme to tentokrát chtěli utajit co nejdéle, nechtěli jsem to zakřiknout. Samozřejmě jsme si moc přáli, aby to vyšlo. Věříme, že už bude všechno v pořádku a moc se na miminko těšíme," tvrdili manželé na podzim.