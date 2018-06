Manželé si pořídili první svatební fotku po 88 letech

Nikdy není pozdě obléct se do svatebního. Dokazuje to čínský manželský pár, který na první společnou fotku čekal neuvěřitelných 88 let. Úctyhodný je také věk dvojice, dohromady je jim 204 let.