Manželé Paroubkovi nechali pokřtít dceru Margaritu Elišku

Dcera předsedy ČSSD byla pokřtěna jako Eliška, což je jméno které Jiří Paroubek původně pro dceru chtěl. Ustoupil ale přání manželky Petry, která ji pojmenovala Margarita po své nejlepší kamarádce Margaritě de la Porta.

Ta šla také malé Margaritě Elišce Paroubkové za kmotru a darovala jí během obřadu zlatý křížek. Z otcovy strany se stal kmotrem kontroverzní předseda ČSSD v Ústeckém kraji a Paroubkův asistent Petr Benda.

Margarita, která se narodila 1. listopadu, je podle kněze, jenž ji pokřtil, "krásné dítko". Stejně jako maminka byla dnes Margarita oblečena celá v bílém.

Mezi desítkami gratulantů, kteří zaplnili kostel, byli například předseda Sněmovny Miloslav Vlček (ČSSD), manažer ČSSD Jaroslav Tvrdík a sociálnědemokratický europoslanec Jiří Havel. Nechyběla ani herečka Kateřina Brožová a manželé Krampolovi.

Řada hostů přišla se svými dětmi. Smích v kostele vyvolal kněz, když sháněl zapalovač nebo zápalky, aby rozsvítil obrovskou svíci jako symbol života.

Sedmapadesátiletý Paroubek už má dospělého syna z prvního manželství se Zuzanou Paroubkovou a vnučku. Svou nynější manželku Petru, která je o 21 let mladší než on, si vzal před více než dvěma lety. Těhotenství Paroubkové spojovala média s volbami do Poslanecké sněmovny, které měly být loni na podzim, nakonec se ale nekonaly. Paroubkovi se několikrát ohradili proti tomu, že dítě má sociálním demokratům přivést nové voliče.

Paroubek není jediným českým politikem, kterému se loni narodilo dítě. V říjnu se poslankyni Kateřině Jacques (Strana zelených) a jejímu partnerovi Martinu Bursíkovi (bývalému předsedovi Strany zelených) narodila dcera Noemi. Bursík a Jacques mají z předchozích manželství už celkem čtyři děti.

Hlavnímu Paroubkovu politickému rivalovi, šéfovi ODS Mirkovi Topolánkovi se narodil syn Nicolas v červenci roku 2007. Jeho matkou je místopředsedkyně sněmovny Lucie Talmanová (ODS), s níž Topolánek žije. Třiapadesátiletý Topolánek už má dvě dospělé dcery a dospívajícího syna, stejně jako Paroubek už je také dědečkem.

Zatímco Paroubek se rozvedl se svou první ženou několik měsíců potom, co pronikly zprávy o jeho nové partnerce na veřejnost, rozvod Topolánkových řeší soud až nyní.