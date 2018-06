Manželé Jáklovi mají druhou dceru, jmenuje se Elisa

Malá Elisa Jáklová spatřila světlo světa přesně pět minut před osmou ranní. Po narození vážila 3 050 gramů a měřila 48 centimetrů. Maminka i holčička jsou v pořádku. "Při porodu nenastaly žádné komplikace. Sofie se už moc těší, až Elisu uvidí," vzkázali z porodnice Romana a Petr Jáklovi.

Druhé těhotenství bývalé primácké rosničky Romany provázely komplikace. To byl také důvod, proč se jindy společensky naladěná moderátorka zábavným akcím vyhýbala a do společnosti chodil pouze její muž, kaskadér a režisér Petr Jákl.

"Nějaké komplikace se u mě v souvislosti s miminkem sice objevily, ale není to nic přehnaně vážného. Na druhou stranu neberu slova lékařů na lehkou váhu. Naši holčičku bych rozhodně nechtěla jakkoli ohrozit, takže jsem radši doma a v klidu odpočívám," řekla iDNES.cz měsíc před porodem Jákl Vítová.

Romana Jákl Vítová měsíc před porodem

Na druhou dceru se manželé nesmírně těšili, zvlášť pak tatínek, který téměř nemohl dospat dne, kdy malá přijde na svět.

"Když to bylo poprvé, tak jsme to samozřejmě vnímali jinak, další očekávání je už takové, že víme, co přijde. Těším se hodně. Ale ne víc než naše Sofinka, která mamince pořád hladí bříško a se sestřičkou si stále povídá," uvedl před několika dny Petr Jákl.