Manželé Havlovi dostanou půl milionu korun

Vrchní soud v Olomouci rozhodl, že billboard, který se před dvěma roky objevil na více než dvou stovkách míst v zemi, nesnížil důstojnost ani vážnost prezidentského páru.

Havlovým ale přiznal půlmilionové odškodné - manželé totiž nedali souhlas pro využití své podoby a jména pro reklamní účely. Olomoučtí soudci tím zcela obrátili loňské rozhodnutí svých brněnských kolegů, kteří naopak uvedli, že billboard důstojnost prezidentského páru narušil a za to přiznali požadovaných pět milionů korun.



Na velkoplošném plakátu s textem Václavka a Dášeňka a sloganem Fuck the World olizoval foxteriér podobný štěněti z knih Karla Čapka bustu Václava Havla. Plakát jako koláž vytvořil Milan Knížák a po zemi ho vylepila na zakázku Raveli agentura M.A.R.S. Havlovi obě firmy vzápětí zažalovali.



"Vrchní soud považuje za nepředstavitelné, aby tento billboard byl schopen poškodit vážnost a důstojnost prezidentského páru. Žaloba nepředložila žádné důkazy. Chápeme, že se cítí uraženi, ale subjektivní pocity nerozhodují," řekl soudce Jan Zavrtálek.



Soudci ovšem na druhé straně zjistili, že firmy využily podoby a jména prezidentského páru k reklamě, aniž k tomu Havlovi dali souhlas. "Jestli někdo hlavu státu a jméno jeho manželky zneužije pro reklamu bot a spojí s vulgárním nápisem, jde o zásah do jejich práv. Je to navíc zneužití pouze pro zisk," dodal soudce.



Šéf tiskové služby Hradu Martin Krafl uvedl, že prezidentský pár rozhodnutí soudu respektuje. "Manželé Havlovi se rozhodli, že částku půl milionu korun věnují občanům ve Veselí nad Moravou, kde sídlí firma Raveli, na rozvoj této lokality," sdělil Krafl.



Spokojeny jsou obě žalované firmy. "To není likvidační rozhodnutí," řekl bývalý šéf agentury M.A.R.S. Vítězslav Kopřiva. Již dříve totiž upozornil, že pětimilionové odškodné pro prezidentský pár by obě firmy poslalo zřejmě do krachu. "V zásadě jsem spokojen," dodal i advokát Petr Pečený. Nesouhlasí pouze s tím, že rozsudek přiznal odškodnění i Dagmar Havlové, které se podle něj billboard netýká. Soudci ale uvedli, že nápis Václavka a Dášeňka spojený na plakátu s podobou Václava Havla jednoznačně ukázal právě na prezidentský pár.

Reklamní billboard "Václavka a Dášenka" firem M.A.R.S. a Raveli