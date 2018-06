Střelkyně Kateřina Emmons nafotí akty, bude ale u toho i manžel

"V roli modelky jsem ještě nebyla. Možná částečně, když se fotily nějaké hezčí fotky. Několikrát jsem si to zkusila, ale ne vyloženě jako modelka. Je to určitě zajímavá zkušenost," řekla střelkyně, která sama ráda fotí. "V budoucnu bych se tomu chtěla věnovat víc, protože za poslední rok jsem na to neměla moc čas, už jsem spoustu věcí zapomněla, ale fotografování je mi hodně blízké."

Manžel sportovkyně, americký střelec Matthew Emmons, který v Londýně vybojoval bronz, nesmí při focení aktů chybět.

"Jsem rád, že jsem tady. Je to pro dobrou věc, a to je pro mě důležitý," řekl Matt, kterému předloni zjistili rakovinu štítné žlázy a po úspěšné léčbě je už v perfektní zdravotní kondici.

"Chtěla bych udělat fotografii dvou lidí, manželů, kteří se mají rádi. Chci, aby byla něžná a doufám, že se bude líbit jim i mně," prozradila fotografka Pavla Hodková.

Sportovci si před samotným nahým focením všechno vyzkoušeli nanečisto. Přestože tam byla s rodiči i jejich tříletá dcera Júlie, v kalendáři se neobjeví.

"Fotografii s dcerou jim udělám asi jenom do rodinného alba. Nerada bych nahotu dětí tahala na veřejnost, i když si myslím, že to nic není. Ale někteří lidé jsou na to hodně hákliví," dodala Hodková.

Kromě manželů Emmons se v kalendáři objeví také další sportovci. Krasobruslař Tomáš Verner, veslařka Mirka Knapková, badmintonista Petr Koukal nebo stříbrný kajakář z Londýna Vavřinec Hradilek.