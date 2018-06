Králové zvířat, které propůjčil muzikálu Ludvík Berousek a kteří tady sehrají svoji důležitou úlohu, dostali od Carmen Lucie Bílé a Garcíi Václava Noida Bárty jména Leon a Tarzan. Nebyl by to ale Bárta, kdyby ho nenapadl husarský kousek.

VIDEO: Manžela Bílé pokousal lev. Mstil se snad za Slavici? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nejprve se sice fotil se lvy před klecí, kde mu nehrozilo žádné nebezpečí. Když mu však Berousek nabídl, aby si k nim vlezl, souhlasil. A jeden z nich ho kousl.



Lucie Bílá jako Carmen a Václav Noid Bárta coby García

"Zdáli se být takoví milí a já se v tu chvíli nebál k nim vlézt. Jeden po mně vyjel, ale který to byl, to fakt nevím," řekl Bárta. Lucie Bílá na tom byla v tu chvíli hůř, bylo vidět, že se stále ještě o svého Vaška bála. A určitě souhlasila s větou, která se v tu chvíli nesla karlínským divadlem: "Je to blázen." - čtěte Lucie Bílá promluvila o rozchodu: Ženskou manželovi přeju

Netradičního divadelního křtu se zúčastnil mimo jiné také režisér Carmen Gabriel Barre. Světovou premiéru bude mít netrpělivě očekávaný muzikál 2. a 3. října.