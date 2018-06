Manžel Vondráčkové se musí omluvit Brožové za přirovnání k trabantu

Pražské soudy přiznaly Kateřině Brožové právo na omluvu, ale peněžní odškodnění už nikoliv.

Podle Krajského a Vrchního soudu v Praze i Nejvyššího soudu Michal překročil meze přípustné kritiky. "Kritika nevycházela z pravdivých podkladů a vybočila z hranic přiměřenosti. A to s přihlédnutím k použitým formulacím, výrazům a cíli kritiky," stojí v usnesení senátu s předsedkyní Kateřinou Hornochovou.

Michal v dovolání především tvrdil, že mezi ním a Brožovou neexistuje takzvaný soutěžní vztah, a tak se prý vůbec nemohl dopustit nekalé soutěže.

Martin Michal, manžel Heleny Vondráčkové

Nejvyšší soud ale připomněl, že Michal je manželem a manažerem Vondráčkové, jež se stejně jako Brožová věnuje hudbě a herectví.

"Žalobkyně (Brožová) a první žalovaný (Michal) podnikají ve stejném, respektive příbuzném předmětu podnikání, jsou tedy vzájemnými konkurenty a vztah mezi nimi je vztahem soutěžním," tvrdí Nejvyšší soud.

Spor mezi Brožovou a Michalem odstartovala slovenská inscenace muzikálu Hello, Dolly!, v němž Vondráčkovou po sporech s produkcí nahradila právě Brožová. Michal pak v pořadu rádia Frekvence 1 Křížový výslech neváhal na otázku, zda je Kateřina Brožová stejná kategorie jako Vondráčková, odpovědět: "Tak to vůbec nemůžete srovnávat. To je, jako byste k sobě přirovnával trabant a mercedes!" Michal rovněž naznačil, že muzikál kvůli Brožové neuspěl.

Soudy Michalovi uložily povinnost omluvit se na vlastní náklady v celoplošném rádiu, deníku a také na portálu iDNES.cz.

Michal sám podal v minulosti u českých soudů řadu žalob kvůli ochraně osobnosti, příčinou byly většinou útoky médií na něj a jeho manželku. Nejednou se obrátil také na Nejvyšší a Ústavní soud.